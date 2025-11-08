Por un montón de cosas, no sólo deportivas, uno de los cruces más atractivos de la 15ª fecha se jugó en Santa Fe, donde Unión y Barracas Central empataron 0 a 0, dejando al dueño de casa transitoriamente en lo más alto de la zona A al menos hasta el domingo, cuando se dispute el Súperclasico entre Boca y River.

El neuquino Darío Herrera fue el juez de un duelo de sábado por la noche que tuvo pierna fuerte, pero finalmente sin polémicas. Sobraban los motivos para que todos los ojos estén posados en la capital santafesina, con un dueño de casa que, en caso de ganar, le ponía presión a Boca en la concentración, a la espera del Súperclasico del domingo a las 16:30 en La Bombonera contra River.

El Tatengue llegó a las 24 unidades, le sacó uno al Xeneize. Barracas ahora acumula 22. En la anual, el conjunto porteño tiene 48 y está 8°. Unión sólo se ilusiona sólo con el Clausura, con 38 a lo largo del 2025 ya no tiene oportunidades de llegar a las competiciones internacionales en el 2026.

Formaciones

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Bruno Pittón; Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino, Agustín Colazo; Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Siro Rosané, Iván Tapia; Facundo Bruera, Javier Ruiz. DT: Rubén Insúa.

Árbitro: Darío Herrera.