En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing superó a Defensa y Justicia 1 a 0 por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, en un duelo mano a mano por la clasificación a los octavos de final.

El único gol del partido fue obra del colombiano Duvan Vergara a los 40 minutos, luego de un larguísimo pase al vacío de su propio arquero, Facundo Cambeses. De arco a arco, la Academia marcó la diferencia de la tarde y se reacomodó en la tabla de posiciones

Con estos tres puntos, Racing todavía mantiene viva la ilusión para llegar a los playoffs del Torneo Clausura. Ahora quedó cuarto, a la espera del resto de los partidos de la zona. Su última fecha será como visitante de Newell's que esta tarde también ganó, fue 2 a 0 en su visita a Huracán.

Formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Agustín García; Alan Forneri, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Luciano Vietto, Duvan Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Ezequiel Cannovo, Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, Matías Miranda; Juan Gutiérrez, Lenny Lobato; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

La previa

Ambos equipos llegaron con 19 puntos, e integran la lista de cinco equipos con la misma cantidad de unidades, que pelean por un lugar en la clasificación, dentro de un con una gran paridad.

La Academia llega luego de igualar en cero ante Central Córdoba en Santiago del Estero, y de la eliminación en semifinales de Copa Libertadores. Para el elenco de Gustavo Costas, ahora el gran objetivo es el torneo local, que además lo clasifica nuevamente a competencias internacionales.

Está noveno por diferencia de gol, y séptimo en la general con 47 unidades, cerca de ingresar a Copa Sudamericana, y solo saliendo campeón podrá jugar Libertadores.

Por su parte el Halcón de Varela llega luego de caer de local ante Huracán por 3-1, quedando décimo con 19 unidades pero con poca diferencia de gol. Acumula 38 en la general y ya sin chances de entrar a competencias internacionales.

Defensa tiene la misma cantidad de puntos que La Academia

Leandro Rey Hilfer imparte justicia en el Cilindro de Avellaneda que no tiene presencia de público por la sanción que recayó en el anfitrión después de la salida del equipo en el cruce por la Copa ante Flamengo en semifinales. El uso indebido de de pirotecnia y bengalas motivó el informe de Aprevide que lo llevará a jugar en las mismas circunstancias durante tres partidos.

Datos del partido

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Juan Pafundi

Estadio: Presidente Perón