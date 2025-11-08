En el año 2016, la FIFA creó los premios The Best para elegir a los futbolistas más destacados del año. Son distintas categorías en las que votan los capitanes y entrenadores de las selecciones, además del voto de los hinchas. En las últimas horas, la casa madre del fútbol mundial dio a conocer a los nominados para la entrega a realizarse a comienzos de 2026 en la que se premiará a los mejores jugadores de 2025. Lo llamativo es que entre los delanteros no apareció el cordobés de Calchín, Julián Álvarez.

El atacante argentino, de gran rendimiento en Atlético de Madrid no está en la nómina y eso generó cierta incredulidad por parte del público en general, pero también de su propio club, que en las redes sociales lo hizo saber. En primer lugar, el Colchonero utilizó su cuenta de X para responder al tuit de la FIFA en el que anunciaron a los convocados y lo hizo con dos emojis: una araña -por el apodo del delantero- y unos ojos sorprendidos.

Más tarde, el club también se manifestó con cierta ironía en cuenta de Instagram con un mensaje en inglés que decía: “El mundo entero parece hacerse la misma pregunta”, que fue acompañado por la imagen de los delanteros nominados a quedarse con el premio The Best

Nico González también respaldó a Julián

Tanto en la Selección Argentina como en Atlético de Madrid, Nico González y Julián Alvarez comparten cancha, vestuario y una gran amistad. El futbolista surgido de Argentinos Juniors compartió en cuenta de Instagram una foto junto a la Araña y lo acompañó de un polémico mensaje: “Claramente no entienden nada”.