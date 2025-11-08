De cara a la gira de noviembre por Angola, Lionel Scaloni tiene contacto directo con Londres luego que el marcador central del Tottenham, Cristian Cuti Romero, no haya completado el partido contra Manchester United que como local finalizó 2 a 2 por la 11ª fecha de la Premiere League.

El defensor es uno de los nombres incluidos en la nómina de convocados por parte del combinado albiceleste, para lo que será su último partido del 2025 el próximo viernes.

No es la primera vez en la temporada que el cordobés no termina el partido en la presente temporada. Todavía se aguarda por el parte médico oficial del club para conocer el grado de la dolencia que se produjo en la mañana argentina por uno de los partidos del fin de semana en el certamen inglés.

Argentina ya cuenta con la baja confirmada de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero también viene con dolencias físicas desde hace un tiempo y fue descartado por el entrenador que se inclinó por Gerónimo Rulli y Walter Benítez para la posición.

Será una lista bien corta ya que, por gestión de AFA y pedido de los clubes, no se llamaron futbolistas del ámbito local para que participen de la definición del campeonato.

Se destaca el regreso de Valentín Barco y la primera vez para su compañero de club, Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), y Gianluca Pretianni (Benfica, Portugal).

En España

Los entrenamientos comenzarán el lunes en Alicante, España, y viajarán a la sede del partido luego de un par de jornadas de prácticas. Como se cayó el segundo compromiso, sólo jugarán un partido y continuarán en concentración para sumar prácticas.

El objetivo final de Scaloni y evaluar personalmente a los destacados en Europa y saber si alguno de ellos está en condiciones de ganarse un lugar para el próximo Mundial.