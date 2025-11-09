Se juegan las semifinales del reducido de la Primera Nacional, que entrega el segundo ascenso a primera división del fútbol Argentino. La ida quedó para los locales por la mínima, la vuelta en 7 días pero en el interior del país.

En el estadio Nuevo Francisco Urbano, el Deportivo Morón superó 1-0 al Deportivo Madryn, y dio el primer paso a la gran final, en un juego que tuvo al “Gallito” con la iniciativa, pero recién en el complemento pudo abrir el marcador por intermedio de Franco Vázquez a los 4´.

Ahora la serie se muda el sábado 15 al Abel Sastre de Puerto Madryn, donde elenco de Chubut buscará su segunda final en la temporada, luego de caer por el primer ascenso ante Gimnasia de Mendoza.

Por otro lado en el Estadio Ciudad de Caseros, el Pincha se quedó con la ida por la mínima; Mateo Acostas a los 6 minutos del segundo tiempo, marcó la diferencia para los locales.

La vuelta será en Rio Cuarto, Córdoba, donde Estudiantes buscará como mínimo igualar la serie, ya que en este caso, tanto Estudiantes RC y Madryn, cuentan con ventaja deportiva por mejor posicionados en la fase regular.

Los ganadores de ambas series jugarán la final el 15 de noviembre con escenario a confirmar. El vencedor jugará en primera división en la temporada 2026.