Deportivo Morón sostuvo la ventaja de local y selló el pase a semifinales del Reducido de la Primera Nacional. En Villa Crespo, igualó sin goles ante Atlanta y, gracias al 1-0 de la ida con aquel grito agónico de Ivo Constantino, avanzó entre los cuatro mejores del torneo que define el segundo ascenso a Primera.

El Gallito jugó con oficio, inteligencia y mucho carácter ante un Bohemio que, lejos de encontrar el camino, se complicó solo: a los 18 minutos del primer tiempo se quedó con diez por la expulsión de Lucas Ambrogio, que metió un planchazo innecesario y dejó a su equipo cuesta arriba.

Desde entonces, Morón manejó los tiempos y enfrió el partido a su gusto. Atlanta empujó más por orgullo que por ideas, pero no encontró los espacios ni la claridad para romper la sólida defensa visitante. El cero le sirvió al equipo del Oeste, que otra vez mostró templanza en un escenario difícil y dio otro paso en su sueño de volver a la máxima categoría.

Con esta clasificación, Morón ya dejó en el camino a San Martín de Tucumán y a Atlanta, y ahora aguarda por su próximo rival: el ganador entre Estudiantes de Buenos Aires y Tristán Suárez, que definen su serie este domingo en Caseros.