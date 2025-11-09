Un clima caliente sondea al Inter de Porto Alegre. No sólo por sus malos resultados, sino también por una polémica frase machista que lanzó su entrenador, el argentino Ramón Ángel Díaz, en una conferencia de prensa tras la igualdad 2a 2 ante Bahía por la fecha 33 del Brasileirao, en un intento por criticar al cuerpo arbitral.

"El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”.

La frase que rebotó en el mundo y que se viralizó y generó repudio para el director técnico oriundo de La Rioja.

El ex jugador de River Plata y el Inter de Milan y que ha dirigido en Argentina, Brasil, Paraguay y Emiratos Árabes de 66 años expresó que “tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble”. El motivo surge a raíz de un gol anulado a Johan Carbonero en el primer tiempo. El árbitro Lucas Paulo Torezin fue llamado por el VAR para que revise la acción por una presunta falta de Gabriel Mercado sobre Willian José y terminó optando por la invalidación del tanto, que desató la furia del cuerpo técnico.

Las declaraciones del argentino, que cayeron muy mal

Este domingo, el director técnico publicó sus disculpas a través de una historia en su cuenta de Instagram. "En mi rueda de prensa posterior al partido de ayer (por el sábado), hice una desafortunada comparación al referirme a una jugada específica. Reconozco que me equivoqué en mi razonamiento y pido disculpas. Siempre debemos mejorar, y espero que este episodio nos sirva de aprendizaje".

El Inter no atraviesa su mejor momento futbolístico. Bajo el mando de Ramón Díaz, en los diez partidos disputados ganó dos, empató otros dos y perdió cuatro (y lleva cinco consecutivos sin ganar, con dos igualdades y tres caídas). El Colorado marcha en el puesto 15° en la Primera División brasileña con 37 puntos, a 4 del Santos -que cuenta con dos juegos menos-, el primero ubicado en la zona de descenso directo.

"El Pelado" ya tuvo problemas con sus declaraciones machistas en el pasado. En abril del 2024, mientras estaba al mando del Vasco Da Gama, apuntó contra la jueza que estaba a cargo del VAR. "En el último partido nos pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, fue un penal e interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente y principalmente que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico".

De todos modos, el técnico pidió perdón: "Mi declaración fue malinterpretada. Quiero pedir disculpas. Lo que yo quería decir es que una persona no puede tomar una decisión tan importante como es la participación del VAR en el fútbol. Si fui malinterpretado, pido disculpas. No fue mi intención".

Las disculpas que pidió en redes sociales, Ramón Díaz este domingo.