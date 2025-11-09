Después de confirmarse ayer la ausencia de Enzo Fernández y la vuelta de Lisandro Martínez -solo para sumarse y entrenar-, la Selección Argentina volvió a sorprender con una convocatoria de urgencia e inesperada. La de Kevin Mac Allister, hermano de Alexis y defensor de gran presente en Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, quien será parte de la última gira internacional y del amistoso frente a Angola del viernes 14 de noviembre en Luanda.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni se comunicó el sábado con el polifuncional defensor para citarlo a los entrenamientos que comenzarán la semana que arranca mañana en Alicante. Con Lionel Messi a la cabeza, el combinado nacional hará base en tierras españolas hasta el próximo jueves, momento en el que viajará rumbo a la capital Luanda y ultimará detalles para el choque preparatorio que cerrará el 2025.

Si bien es un “tapado” que pocos tenían en cuenta, Mac Allister viene haciéndose un nombre en Europa desde hace más de temporadas y destacándose en el fondo de su club en Bélgica, con el que ya levantó tres títulos.

En octubre de 2023 Kevin, se cruzó en la cancha con su hermano Alexis en un Liverpool-Union Saint-Gilloise en Anfield

Su versatilidad en defensa le puede aportar muchas soluciones a Argentina, ya que hoy en día se desempeña como un zaguero firme y de gran poderío aéreo, pero su despliegue y manejo de pelota le permiten jugar también de lateral derecho, como ocurrió en Argentinos Juniors y en su paso fugaz por Boca Juniors.

En esta campaña lleva disputados 17 partidos, en los que marcó un gol y brindó una asistencia en la Champions League. En octubre de 2023, se cruzó en cancha son su hermano Alexis, en un Liverpool- Royale Union Saint-Gilloise que se jugó en Anfield y donde compartieron unos mates, tal lo demostraron las fotos que luego se viralizaron. En los próximos días, volverán a ser compañeros, aunque ya no en el Bicho de la Paternal que los vio nacer futbolísticamente, sino nada menos que en la Selección campeona del mundo y bicampeona de América.