Luego de haber cumplido su segundo concierto en el estadio Monumental, la cantante Dua Lipa consultó respecto a la posibilidad de ir a ver el Súperclasico entre Boca y River en La Bombonera y desde la institución anfitriona la abrieron el acceso a palcos para que se haga presente.

Así fue como llegó la británica al estadio Xeneize poco antes de las 16:30 acompañada de un nutrido grupo de familiares y amigos, custodiados por un celoso operativo privado que llegó varios minutos antes para coordinar con la policía.

En vehículo privado, su ingreso se concretó hasta las instalaciones del estadio, pero luego camino unos metros hasta el acceso asignado vestida con la camiseta de la Selección Argentina y un abrigo ligero entre sus brazos.

Sin detenerse pasó delante de algunos medios de prensa que estaban presentes en el sector y rápidamente se asomó al balcón, a pocos metros del que pertenece al presidente boquense Juan Román Riquelme.

Los días previos en el Monumental la habían dejado ver recibiendo una camiseta de River, por lo que no dejó detalles librados al azar y aprovechó para lucir el nuevo modelo del seleccionado campeón del mundo, viralizando rápidamente el atuendo de las tres tiras que también está cerca de su producción.

Cantó Miranda y Soda Stereo

Su cercanía con las costumbres populares del país no se resumió sólo a concurrir a La Bombonera. En el primero de los recitales cantó, en un más que correcto español, la canción “De música ligera” de Soda Stereo ante más de 80 mil fanáticos que no lo podían creer.

No se quedó allí y al día siguiente sorprendió entonando una de Miranda, “Tu misterioso alguien” que reveló su gusto por los interpretes nacionales en este nuevo viaje por la Argentina.