Este domingo en el Principality Stadium de Cardiff, el seleccionado argentino, conocido como Los Pumas, consiguieron un triunfo categórico por 52 a 28 a Gales por un test match internacional, clave para el Ranking de la World Rugby, con el objetivo de sumar puntos para el sorteo del Mundial de Australia 2027.

El resultado deja al elenco albiceleste a una victoria de asegurarse el sexto puesto de la clasificación, que lo dejaría como cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo. El duelo contó con el protagonismo del back Gerónimo Prisciantelli, quien fue la figura del encuentro con dos tries.

Además, aportaron con sus tries Pedro Delgado, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Bautista Delguy y Sasntiago Grondona. También, Santiago Carreras se encargó de realizar siete conversiones y un penal. Para cerrar la ventana de noviembre, los dirigidos por Felipe Contepomi jugarán ante Escocia el domingo 16 de noviembre a las 12.10 horas y frente a Inglaterra el día 23 a las 13.10, ambos cotejos con horario de nuestro país.

El último antecedente de Los Pumas frente a los galeses radicaba en 2023, por los cuartos de final del Mundial de Rugby de Francia, y en esa ocasión el combinado argentino se impuso por 29 a 17, clasificándose a las semifinales del torneo. Por otro lado, la última vez que jugaron en Cardiff había sido victoria para los europeos por 20 a 13 en 2022.