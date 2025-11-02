Por la fecha 14 de Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, Estudiantes cayó como local ante Boca 2 a 1 y se alejó de la cima en la zona A, mientras el visitante acaricia la vuelta a Copa Libertadores por la tabla anual.

Con estos tres puntos, el Xeneize quedó prácticamente clasificado al máximo sorteo continental, ya que en la tabla del 2025 le tomó 5 puntos de ventaja a Argentinos Juniors y Riestra, con sólo dos partidos por disputar.

Ligó el conjunto de Claudio Úbeda en el final, luego de verse superado en el segundo tiempo por un Pincha que no tuvo puntería y que a los 3 minutos de la segunda mitad lo perdía por el gol de Exequiel Zeballos.

El delantero visitante había malogrado sobre el final del primer tiempo el primero de los penales sancionados por Leandro Rey Hilfer en la tarde. Remate cruzado del número 7 que dio en el palo, pero con revancha personal apenas volvieron del descanso.

Rápidamente, a los 14 del complemento lo empató el dueño de casa con la definición de Edwin Cetré, también desde los doces pasos, picando la pelota ante un Agustín Marchesín que volvió a cometer infracción en una salida, lo que permitió está chance para Estudiantes.

Tras el 1 a 1 parcial se vio lo mejor del conjunto de La Plata que dispuso de un par de acciones en la pelota parada y hasta un taco de espaldas al arco de Tiago Palacios que dio en el travesaño. Sin embargo, en un yerro final le tocó sufrir la derrota.

Ya con 10 por la correcta expulsión de Gabriel Neves por una infracción sobre Ander Herrera en mitad de cancha a los 39 minutos del segundo tiempo, el ingresado Fabricio Pérez perdió la pelota tras un despeje defensivo y comenzó a correr desde atrás al propio Herrera, uno de los relevos del Xeneize, que apenas pisó el área se dejó caer ante el contacto y escuchó el silbato del juez marcando el punto penal nuevamente.

Esta vez, el que tomó la pelota fue Miguel Merentiel, Zeballos ya se había ido reemplazado. El segundo capitán de Boca eligió y acertó, dándole tres puntos claves al club para acariciar la vuelta a la Copa Libertadores.

Acciones del segundo tiempo

18:06 Final del partido

45+5 Minutos del ST. Gol de Boca, Merentiel de penal.

45+4 Minutos del ST. Penal para Boca. Pérez empujón sobre Herrera.

45+2 Minutos del ST. Cambio en Estudiantes. Ingresó Joaquín Tobio Burgos por Medina.

45 Minutos del ST. Cambio en Boca. Ingresó Kevin Zenón por Zeballos.

43 Minutos del ST, Doble cambio en Estudiantes. Ezequiel Piovi por Cetré y Fabricio Pérez por Palacios.

42 Minutos del ST. Expulsado Neves en Estudiantes tras revisión de jugada en el VAR. Dura entrada sobre Herrera.

39 Minutos del ST. Infracción de Neves sobre Herrera. Rey Hilfer sancionó con amarilla, pero el VAR llamó para revisar. Estudiantes se va a quedar con uno menos para el final.

34 Minutos del ST. Se salva Boca. Cetré por izquierda, centro y el ingreso de Palacios terminó en una pirueta de espaldas al arco que terminó dando en le travesaño.

22 Minutos del ST. Doble cambio en Boca. Ander Herrera por Palacios y Maicol Braida por Giménez.

19 Minutos del ST. Doble Cambio en Estudiantes. Ingresó Eric Meza por Gómez y Gabriel Neves por Amondarain.

16 Minutos del ST. Cambio en Boca. Ingresó Luis Advíncula y se retiró Barinaga.

14 Minutos del ST. gol de Estudiantes. Cetré en la ejecución, la picó y burló a Marchesín para poner el 1 a 1 parcial.

12 Minutos del ST. Gran jugada individual de Medina dentro del área rival. Marchesín va al piso y y se lleva por delante al mediocampista. Penal para Estudiantes.

3 Minutos del ST. Gol de Boca Zeballos, ingresando por la izquierda en diagonal, remate cruzado, bajo y superó la estirada de Muslera.

2 Minutos del ST. Remate de Palacios para Estudiantes, al travesaño del arco Xeneize.

17.11 Comenzó el segundo tiempo

Crónica del primer tiempo

Expectativa gigante y trámite del primer tiempo chiquito entre El Pincha y el Xeneize, dejando la sensación que el punto no le termina de caer tan mal a ninguno de los dos.

Por decisión del visitante, fue el dueño de casa quien tomó posesión desde la primera jugada, pero la falta de imaginación ofensiva exaspera en un Estudiantes que está bien arriba en la zona A.

En Boca, la ausencia de Leandro Paredes por suspensión desnudó todas las falencias del equipo para generar algo. Lento, predecible, ni la presencia del prometedor Milton Delgado le dio fluidez a un mediocampo que no presiona sobre el rival, espera, cubre espacios y tornan al partido en un aburridísimo plan de domingo.

Sobre el final, la jugada individual de Exequiel Zeballos le dio la chance a la visita desde el punto penal, pero 7 cruzó la pelota y terminó puliendo palo del arco defendido por Fernando Muslera que se había tirado al lado contrario.

Empate sin goles inalterable y justo por lo poco que se animaron los dos y la falta de idas ofensivas.

Acciones del primer tiempo

45+3 Minutos. El propio Zeballos se hace cargo de la ejecución. Muslera va a su izquierda, el delantero cruza el reamte al otro lado, pero tan abierto que la pelota termina dando en la base del palo.

45+2 Minutos Penal para Boca. Sancionó Rey Hilfer infracción de Fernández sobre Zeballos.

30 Minutos. Giménez amonestado va al choque en una salida de Muslera. El arquero local y todo el público reclamó por la segunda amonestación del delantero Xeneize. Rey Hifer no lo consideró de la misma manera.

21 Minutos. Primer remate de Boca al arco de Estudiantes. Zeballos desde el tiro libre en el que amonestaron a Cetré. Amagó con el centro y sorprendió rematando al primer palo, gran respuesta de Muslera.

20 Minutos. Amonestado Cetré en Estudiantes.

18 Minutos. Amonestado Giménez en Boca.

16 Minutos. En La Plata, los minutos sólo transcurren. Trámite lento y sin profundidad ofensiva. 0 a 0 clavado.

11 Minutos. Boca replegado estudia los movimientos de un Estudiantes que se hizo de la pelota y volcó el juego preferentemente por la izquierda del ataque. El duelo Cetré y Barinaga quedó planteado de entrada. Sin profundidad, los arqueros son sólo espectadores.

16:01 Comenzó el partido.

Formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arazamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El elenco que dirige Claudio Úbeda va por otro paso importante, luego del triunfo el pasado fin de semana ante Barracas Central de local, irá por otro paso clave en búsqueda de la clasificación. Para este juego, el mediocampo tendrá modificaciones ya que Paredes llegó a la quinta amarilla, y Bataglia no se recupera de su lesión, en su lugar estarán Milton Delgado luego del Mundial Sub 20, y Tomás Belmonte. Exequiel Ceballos remplazara a Williams Alarcón.

Con los tres puntos en el comienzo de la semana, el Xeneize acumuló 53 unidades en la anula ubicándose segundo por detrás de Central (62), y un punto por encima de River y a dos de Argentinos Juniors que el sábado cayó en su visita a Barracas Central.

Dominguez cumple 150 partidos como DT del pincha

Por su parte, Estudiantes llega con 21 puntos en el grupo, y era líder hasta el inicio de la jornada junto a Central Córdoba. Unión que se presentó el viernes por la noche en cancha de Newell's y ganó 1 a 0 se subió virtualmente a los más alto. Además, el Pincha deberá imponerse para volver a puestos de clasificación para la Copa Sudamericana del 2026. Eduardo Domínguez, quien todavía no tiene garantizada su continuidad en el banco de suplentes del conjunto local, cumplirá 150 partidos al frente del conjunto de La Plata.

Datos del partido

Hora: 16.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Jorge Luis Hirschi