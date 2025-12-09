El 9 de diciembre de 2025 a las 9:12 de la mañana, River Plate conmemoró un aniversario muy especial: los 7 años de la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en Madrid, donde derrotó a su eterno rival, Boca Juniors.

Desde la medianoche, la hinchada millonaria comenzó a celebrar esta fecha que quedó grabada en la memoria colectiva del club y del fútbol sudamericano. Sin embargo, la hora exacta, las 9:12, representa un símbolo aún más fuerte, ya que remite a la fecha histórica del título.

A pesar de que el presente deportivo de River no atraviese su mejor momento, el recuerdo de aquella gesta sigue siendo motivo de alegría y orgullo. Esa Copa Libertadores no fue una más: era “LA” Libertadores para ganar, un desafío contra el máximo adversario que terminó en victoria millonaria.

Para honrar esta efeméride, el club publicó un video en sus redes sociales con la frase “Para toda la vida”, acompañando imágenes del camino hacia la gloria. La publicación evocó los momentos inolvidables de la campaña, incluyendo los triunfos ante Racing, Independiente y Gremio, y los goles históricos de Pratto, Quintero y Pity Martínez.

La emotividad se hizo presente al recordar la previa de la final, con Marcelo Gallardo cantando junto a los hinchas en el Monumental, y los gritos que sellaron aquella victoria que aún se siente vigente, a pesar de que hayan pasado 2.557 días.

Esta fecha representa un punto de unión para toda la familia riverplatense, un hito que trasciende el club y que se inscribe en la historia del fútbol argentino y mundial. No solo fue un triunfo en la final, sino un camino heroico que incluyó la eliminación de grandes rivales y campeones recientes del continente.

El video publicado rápidamente acumuló miles de visualizaciones y emocionó a los fanáticos, quienes revivieron una jornada que sigue siendo sinónimo de felicidad y orgullo eterno para River Plate.