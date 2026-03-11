Un hombre que golpeó y amenazó a su pareja durante dos días consecutivos en una vivienda de Catriel fue condenado a prisión efectiva luego de admitir los hechos ante la Justicia. El agresor, que ya cargaba con antecedentes penales por Violencia de Género, fue declarado reincidente y no podrá acceder a la libertad condicional. Lleva meses detenido y ahora el Servicio Penitenciario Provincial será su hogar.

Todo ocurrió entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, en el interior de una vivienda. Durante dos días, sometió a su pareja a una escalada de violencia que combinó golpes, intimidación y un clima de terror que la mujer ya conocía demasiado bien. No fue un arrebato aislado. Según la fiscal que llevó adelante la investigación, lo quepasó en esas 24 horas fue la continuación de un patrón que venía de mucho antes: una relación marcada por la subordinación, el miedo y la violencia ejercida de manera sistemática y sostenida en el tiempo.

Apenas dos días después de los hechos, el 11 de diciembre, la maquinaria judicial se puso en marcha. Se le formularon cargos formales y el juez dispuso su detención en prisión preventiva por el plazo de tres meses, argumentando riesgos procesales. En otras palabras: la Justicia no estaba dispuesta a arriesgarse a que este hombre quedara libre mientras se investigaban los hechos. Y tenía razones de sobra para desconfiar. La acusación fue violencia física, psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo

Violencia física, psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo

Porque este no era un imputado primerizo. Los antecedentes penales computables del acusado jugaron un papel central a la hora de definir la condena. En el expediente quedó acreditado que ya había pasado por la Justicia antes, y que esas condenas anteriores no habían sido suficientes para cambiar su conducta. En un acuerdo por juicio abreviado, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Oficial aceptaron que la condena sea de cumplimiento efectivo. No hubo probation, no hubo suspensión del proceso, no hubo segunda oportunidad.

El juez que homologó el acuerdo no se limitó a firmar el papel. Fue más allá: además de convalidar la pena acordada entre las partes, dispuso la declaración de reincidencia y ordenó que las costas del proceso sean afrontadas por el propio condenado. Eso significa que este hombre no solo irá preso, sino que deberá hacerse cargo económicamente de todo lo que costó juzgarlo. Un detalle que habla del mensaje que la Justicia quiso mandar con este fallo.

Los delitos por los que fue condenado son lesiones leves calificadas -calificadas porque la víctima es su pareja y porque el agresor es un hombre que atacó a una mujer, agravantes que elevan la pena de manera significativa- y amenazas. Aunque la palabra "leves" pueda llamar a engaño, en el derecho penal argentino esa calificación refiere exclusivamente a la entidad física de las lesiones, no a la gravedad de la situación que quedó descripta en la acusación.

La fiscal encargada del caso fue contundente en su análisis del contexto: lo que vivió la víctima no fue un episodio aislado de violencia, sino el resultado de una relación de poder profundamente desigual, donde el agresor ejercía sobre ella un control que abarcaba lo físico, lo psicológico y lo simbólico. Ese encuadre no es menor: sitúa los hechos dentro de la violencia de género estructural, lo que orientó tanto la calificación legal como la firmeza de la respuesta judicial.

Una relación de subordinación que la sometía, perdurable en el tiempo

Finalmente, el juez de juicio estableció que el cumplimiento de la condena continúe en un establecimiento dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, donde el condenado ya se encontraba alojado desde su detención preventiva en diciembre. La transición de imputado a condenado se cerró en una sala del Foro Penal, sin juicio oral, sin testigos declarando frente al tribunal, sin drama adicional. El acuerdo fue el mecanismo elegido, la confesión fue la llave y la cárcel será el destino. Sin escalas.