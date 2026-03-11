A un día de su debut oficial, Eduardo Coudet tiene casi definido el equipo de River para jugar ante Huracán, mañana jueves a las 21.30 por la fecha 10 del Torneo Apertura. El Chacho mantendrá la base de los once que solía elegir Marcelo Gallardo, con la duda de quién será el acompañante de Sebastián Driussi en el ataque y tres hombres para disputarse ese lugar: Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Luego del paro de la Asociación del Fútbol Argentino que tuvo lugar el pasado fin de semana, Coudet contó con más de una semana para trabajar con el plantel en el River Camp antes de su estreno, días en los que implementó una mini pretemporada con con el objetivo de lograr transmitir su idea lo más rápido posible. En cuanto a la formación, no habrá demasiados cambios respecto de equipos anteriores y el Chacho contará además con el retorno de Juan Fernando Quintero, lesionado ante Vélez, que ya recibió el alta médica tras su desgarro en el isquiotibial, por lo que su titularidad es una posibilidad concreta.

Coudet conservará la estructura 4-3-1-2 apostando a los ajustes tácticos y cambios puntuales en los roles de los futbolistas. Luego de la práctica de hoy, el compañero de Driussi quedaría definido. Aunque correría desde atrás, el juvenil Freitas es el de mejor presente, siendo de los pocos futbolistas que ha mostrado un buen rendimiento en los últimos encuentros. Salas, que terminó relegado, es una de las apuestas del Chacho con el fin de que levante su nivel, en tanto que Colidio también está dentro de ese grupo "a recuperar" y es el que más veces hizo dupla de ataque con Driussi.

Los once para el debut del Chacho

De esta forma y con esa única duda, la probable alineación de River para el debut de Coudet la compondrían Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.