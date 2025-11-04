Aplausos de pie para un partidazo final de Copa Argentina que terminó consagrando a Independiente Rivadavia de Mendoza en los penales 5 a 3, luego de terminar empatando 2 a 2 en el tiempo regular que se estiró más de 100 minutos y obligó al nuevo campeón a aguantar con nueve hombres.

Impresionante definición en la cancha de Instituto de Córdoba para los mendocinos que salieron con todo a disputar la definición. Si la intención del conjunto de Nicolás Diez fue salir a controlar la pelota para comenzar a construir, la actitud de presión y velocidad de su rival lo llevó rápidamente a jugar otro partido que, cuando lo percibió, ya lo perdía 1 a 0.

Sólo 9 minutos tardo el conjunto mendocino en sacar ventaja. Doble yerro de Argentinos, primero en un lateral cuando dejó a dos rivales contra un defensor sobre la banda derecha, desde donde salió el centro pasado. Después con la floja intervención de Sergio Romero en el arco, permitiendo la entrada de Álex Arce por el segundo palo que cabeceó al gol.

El experimentado Chiquito Romero fue de lo peor que hubo en cancha en los primeros 45 minutos, desnudando todas sus falencias en cada salida aérea. Por el contrario, Sebastián Villa con su velocidad fue una pesadilla para todo el fondo del club porteño, sobre todo para Sebastián Prietto que terminó amonestado.

La vehemencia para presionar lo llevó al cipoleño Maximiliano Amarfil a ser amonestado cuando apenas iban 5 minutos por infracción sobre Federico Fattori. Lo lamentó el cipoleño a los 41, cuando ante la buena técnica de Hernán López Muñoz cometió otra dura infracción y terminó viendo la roja.

Segundo tiempo

En inferioridad numérica jugó el conjunto cuyano todo el complemento, con la obligación de mantener la ventaja parcial. El Bicho fue con todo, pero no hizo trabajar a destajo a Ezequiel Centurión. Argentinos merodeaba el área rival y La Lepra se defendía con todo. Nuevamente con total entrega, Osella vio la segunda amarilla en el primer minuto de adición y el nuevo campeón pasó a jugarlo 9.

Antes, Independiente había tomado ventaja de dos en una contra encabezada por Villa que tocó para Matías Fernández y definió ante la salida de Chiquito Romero.

Dos minutos más tarde, Lescano cargó de emoción a la supuesta última media hora.

Supuesta porque Ramírez adicionó 15 minutos en total, es que una jugaga entre el técnico Alfredo Berti y Hernán López Muñoz mantuvo el juego parado más de cinco y luego la lesión de Centurión que requirió asistencia y terminó saliendo por una lesión en la muñeca. Por eso el ingreso de Marinelli que terminó siendo el héreo de la noche.

El empate del partido llegó al primer minuto del tiempo adicionado al reglamentario en los pies del ingresado Erik Godoy que tomó una pelota en el punto penal y mando todo a los penales.

Con toda esa carga llegaron a la definición desde los doce pasos, serie en la que nadie falló, hasta el cuarto del Bicho en el que el arquero campeón dejó de ir a la derecha, fue a la izquierda y atrapó el disparo de Tomás Molina. El VAR hizo repetir por un adelantamiento milimétrico, fue de nuevo el 9 de El Bicho, que eligió cambiar, también lo hizo Marinelli y sobre la derecha atajó para la gran definición.

Todo quedó a pedir de Independiente Rivadavia en los pies de Sebastián Villa que superó a Romero (flojo partido) y desató el festejo.

Tanda de penales

Villa el quinto para Independiente que acierta y La Lepra es campeón. 5 a 3.

El segundo penal de Molina, el 9 lo cambió. Fue a la derecha de Marinelli que volvió a su primera intención. Vuelve a atajar. Gana Independiente.

Molina para Argentinos. Marinelli cambió, se la jugó para su izquierda y atajó. Gana Independiente 4 a 3. Revisa el VAR,, lo hacen ejecutar nuevamente.

Studer para Independiente. Fortísimo remate al medio. Romero a su derecha y perdió. 4 a 3 Independiente.

Giacone el tercero para Argentinos. Levemente a la izquierda de Marinelli, nuevamente a su derecha y perdió. 3 a 3.

Retamar el tercero para Independiente. Fuerte al medio. Romero va a la derecha y pierde. Ganan los mendocinos 3 a 2.

López Muñoz el segundo de Argentinos. Zurzado cruzado, gol. Marinelli para el otro lado. 2 a 2.

Villalba el segundo para Independiente. Palo derecho de Romero que eligió el lugar opuesto. 2 a 1 La Lepra.

Lescano el primero para Argentinos. Palo izquierdo de Marinelli que va al otro lado. 1 a 1.

Comienza pateando Independiente Rivadavia. Gómez. Palo derecho de Romero que adivina, pero lo supera. 1 a 0 Independiente.

Como Independiente Rivadavia cuenta con 9 jugadores por las dos expulsiones, Argentinos también deberá prescindir de dos nombres para la definición. Centurión se pierde la definición por la lesión en la muñeca, y el arquero de Independiente será Marinelli. Romero del otro lado.

Final del partido. Hay penales en Córdoba

45+7 Minutos del ST. Gol de Argentinos. Godoy.

45+1 Expulsado Osella en Independiente Rivadavia por doble amarilla. El equipo mendocino se queda con 9 hombres.

45 Minutos del ST. Se adicionan correctamente 13 minutos. Cambio en Independiente Rivadavia. Ingresó Diego Tonetto por Cardillo. En Argentinos Erik Godoy por Lozano.

44 Minutos del ST. Cambio de arquero en Independiente Rivadavia. Se lesionó Centurión en una caida. El problema es en su muñeca , lo reemplazó Gonzalo Marinelli.

29 Minutos del ST. Expulsado Berti, técnico de Independiente Rivadavia. El DT entorpeció la reanudación del juego cuando la pelota salió por uno de los laterales. López Muñoz fue el de la discusión.

27 Minutos del ST. Cambio en Argentinos, ingresó Iván Betancourt por Fattori.

25 Minutos del ST. Cambio en Independiente Rivadavia. Ingresó Iván Villalba por Arce.

23 Minutos del ST. Cambio en Argentinos. Ingresó Ismael Sosa por Riquelme.

21 Minutos del ST. Cambio en Independiente Rivadavia. Ingresó Kevin Retamar por Fernández.

18 Minutos del ST. Gol de Argentinos. Lescano. Esta vez, quien sale mal es Centurión en el arco de Independiente. Pique a espaldas de la defensa para el mediocampista de El Bicho, definición alta al primer palo.

16 Minutos del ST. Gol de Independiente Rivadavia. Fernández. Contra tremenda de los mendocinos. Villa recuperó en un tiro de esquina en contra, corte, conducción y pase a Fernández. Gran definición del delantero. Otra mala intervención de Romero, inmóvil en el achique.

15 Minutos del ST. Presiona Argentinos, pero por ahora no hace trabajar a Centurión en el arco. Sí domina en campo rival.

12 Minutos del ST. Argentinos va con todo hacia el arco de Independiente Rivadavia. La Lepra se defienda y apuesta a una contra de Villa que ya hizo amonestar, también, al marcador central Álvarez de El Bicho.

22:24 Comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en Argentinos Juniors. Ingresó Emiliano Viveros por Florentín y Lautaro Giaccone por Prietto.

Acciones del primer tiempo

22:06 Final del primer tiempo

41 Minutos. Doble amarilla para Amarfil. Ahrora foul sobre López Muñoz. Roja para el cipoleño.

32 Minutos. Villa es el gran protagonista de la final, y Romero tiene una muy mala noche en el arco de Argentinos. Gana bien Independiente Rivadavia en Córdoba.

27 Minutos. Amonestado Prietto en Argentinos por una fuerte infracción sobre Villa.

24 Minutos. Tercer amonestado en Independiente Rivadavia. esta vez fue Villa por hablar.

20 Minutos. Amonestado Fernández en Independiente.

17 Minutos. Es un gran partido la final de la Copa Argentina. El Bicho comenzó demasiado dubitativo e Independiente con todo. La contra es de los mendocinos que ya ganan y juegan mejor.

9 Minutos. Gol de Independiente Rivadavia, Arce. El delantero aprovechó un muy cálculo del arquero Romero, tras un centro desde la derecha que nació en un saque lateral y por el segundo palo llegó a cabecear para el primero de la noche.

5 Minutos. Amarilla para Amarfil en Independiente. Dura entrada del cipoleño contra Fattori en una salida de Argentinos.

3 Minutos. Independiente de contraataque ya tuvo la primera peligrosa en los pies de Villa. El Bicho intenta hacerse de la posesión para manejar el ritmo del partido.

21:15 Comenzó el partido.

Formaciones

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prietto; Alan Lescano, Federico Fattori, Gabriel Florentín; Hernán López Muñóz; Diego Porcel, Tomás Molina, Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia de Mendoza: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Sheyko Studer, Leonard Costa, Cordillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Alex Arce, Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Segio Romero llegó en semis al arco de Argentinos, en reemplazo de Diego Rodríguez, lesionado.

Prácticamente eliminado del Torneo Clausura y alejado de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales el año próximo, el equipo mendocino llega a una final histórica lejos de estar en su mejor momento en el año, tras no conseguir victorias en ninguno de los últimos ocho partidos. Sin embargo, en el Parque San Martín saben que es un partido aparte y se ilusionan con ganar su primer título nacional en la máxima categoría y jugar la Libertadores por primera vez en su historia. Vienen de caer en Mar del Plata ante Aldosivi por 3 a 1 con una formación alternativa.

Su camino en la Copa Argentina comenzó con victoria 1 a 0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, para luego eliminar a Platense por penales tras igualar 2 a 2 en los 90 minutos. En octavos, la Lepra se impuso 2 a 1 contra Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final le ganó 3 a 1 a Tigre. En su último paso, antes de la final, le ganó 4 a 3 por penales a River Plate tras empatar 0 a 0 en tiempo regular y clasificó al partido por el título por primera vez en su historia.

Por su parte, el Bicho de La Paternal sigue merodeando la clasificación a los playoffs del campeonato local y compite mano a mano con Boca Juniors y River Plate por la clasificación a la Libertadores en la tabla anual, lucha de la que podría desengancharse en caso de ganar.

Además, de obtener el triunfo, lograría dar la vuelta olímpica en la máxima categoría por primera vez desde 2010, sumando a su palmarés una figurita que no tienen. En un duelo polémico y con gran rotación, Argentinos perdió su encuentro del fin de semana ante Barracas Central.

Los de la Paternal debutaron en la Copa Argentina con goleada 3 a 0 ante Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2 a 1 a Aldosivi de Mar del Plata, en cuartos 1 a 0 a Lanús y por las semifinales le dio vuelta el partido a Belgrano y se impuso 2 a 1. A 15 años de su último título, el Clausura 2010, el Bicho buscará bordar una nueva estrella en su escudo.

Datos del partido

Hora de Inicio: 21.10

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

TV: TyC Sports

Estadio: Juan Domingo Perón