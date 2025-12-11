Con la temporada concluida tras la derrota ante Racing, Boca piensa en el mercado de pases y uno de los refuerzos fue revelado por Marcelo Delgado, el dirigente más cercano al presidente Juan Román Riquelme. Se trata de Marino Hinestroza, extremo colombiano que se destacó en Atlético Nacional durante este año y que el club de La Ribera ya sondeó anteriormente.

En diálogo con Radio La Red, Delgado reveló que el cafetero está: “Hemos visto videos. Es un jugador interesante, rápido y hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y ojalá podamos traer la mayoría de los jugadores que queremos a la institución”, sostuvo el Chelo. Por el lado de Hinestroza, tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027, y antes de retornar a su país pasó por clubes como Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew. Si bien no hubo propuesta formal de Boca, su valor de mercado ronda los 4.800.000 dólares.

Mientras se define la continuidad de Claudio Úbeda, cuyo futuro aún está en evaluación según lo dicho por Delgado, en la dirigencia Xeneize avanzan en la planificación para fortalecer el plantel e Hinestroza, tras un buen semestre que le valió la convocatoria a la selección de Colombia, aparece como uno de los primeros nombres en el radar para reforzar el ataque de cara al año que viene.