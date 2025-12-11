Con vistas a meterse en la próxima Copa Libertadores, Argentinos Juniors pretende dar un golpe de mercado con la incorporación de Enzo Pérez. El volante, que recientemente terminó su vínculo con River y cumplirá 40 años en febrero, es uno de los objetivos del club de La Paternal para la temporada 2026, cuando disputará el repechaje de la Copa Libertadores.

El entrenador Nicolás Diez, que conoce al mendocino de su paso por la Selección Argentina como ayudante de campo, impulsa la llegada del jugador y, según el periodista Germán García Grova, ya hubo conversaciones favorables entre la dirigencia de Argentinos y el entorno de Pérez, aunque aún falta para cerrar un acuerdo definitivo. El veterano mediocampista también tiene una chance de emigrar al Atlanta United de Estados Unidos para finalizar su carrera allí.

A pesar de haber sido titular en lo que fueron sus últimos partidos en River, frente a Vélez y Racing en el Torneo Clausura, un Pérez que volvió al club de Núñez para reunirse con Marcelo Gallardo tras su salida en 2024 con destino a Estudiantes, no tuvo el mejor de los ciclos y, luego de una conversación con el Muñeco, la decisión fue que no continuara. El mediocampista con pasado en la Selección Argentina disputó 38 partidos en la última temporada, principalmente en el primer semestre, aunque luego perdió la titularidad.