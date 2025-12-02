La final de la Copa Libertadores del último fin de semana dejó un protagonista impensado que expuso su pasión por el periodismo deportivo: Cliver Huamán se hizo viral por transmitir el duelo entre Flamengo y Palmeiras desde la cima de una montaña. El joven de 15 años, más conocido como Pol Deportes, soñaba con cubrir el partido decisivo en el Monumental de Lima, pero luego de que le negaran la acreditación por ser menor de edad se animó a transmitir el encuentro desde lo alto del cerro San Cristóbal, cercano al estadio.

El joven de 15 años viajó durante 18 horas desde su tierra natal en Andahuaylas hasta Lima, Perú, impulsado por el sueño de narrar la final continental. Luego de confirmar que no estaba acreditado, aplicó todo su ingenio para hacer la transmisión a su manera: se subió a la colina que está cerca del estadio, instaló su trípode con el celular y un aro de luz y desde allí transmitió el partido en su TikTok. El vivo de Huamán se volvió viral, tuvo picos de 4.700 espectadores en directo y la narración del tanto de Flamengo tuvo millones de visualizaciones.

Oriundo de una zona rural y humilde, el joven de raíces quechuas contó que trabajó desde los 6 años en una chacra para ayudar a su familia. Hace poco comenzó a edificar el sueño de ser periodista deportivo, y este evento disparó su exposición, con un gran aumento de seguidores y las menciones de figuras públicas como Bizarrap. En sus cuentas, Huamán expresó su deseo de llegar algún día a narrar un partido de la selección peruana.