Un hombre sufrió un ataque durante un intento de robo que se vivió en un domicilio. Ocurrió este mediodía de lunes, en la zona de la peatonal 12 y calle Leopoldo Lugones, en el Barrio Los Pioneros de Centenario, cuando la Comisaría 52 intervino en una casa por una investigación por un robo.

Cuando efectivos llegaron al lugar encontraron a un hombre convulsionando. Aparentemente el mismo ya presentaba problemas de salud previos.

De inmediato fue trasladado en ambulancia en código rojo al Hospital Natalio Burd y rápidamente derivado al Castro Rendón. Trascendió que en el camino lograron reanimarlo los profesionales médicos, aunque su estado era grave durante esta tarde.

De acuerdo a lo que se informó, al menos dos personas fueron demoradas en un primer momento y tendrían relación directa con lo ocurrido. Por el momento no descartan que todo se hubiera iniciado como una pelea entre las tres personas en un contexto relacionado con el consumo de drogas.

Mientras el hombre permanece internado grave, avanza la investigación por la denuncia de intento de robo y hay presencia policial en la vivienda.