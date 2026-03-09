La tormenta del domingo a la noche que se extendió hasta entrada la madrugada ablandó el terreno y provocó un derrumbe en un zanjeo que se ejecutaba sobre el paseo del Canal Grande en Roca. Como consecuencia, un operario murió por asfixia, provocado por el aplastamiento. Otro resultó herido y permanece internado en el hospital local. Ambos lograron ser rescatados por sus propios compañeros, pero al llegar la ambulancia el estado de uno de los heridos era desesperante y murió en la guardia del Francisco López Lima.

La tragedia se desató antes del mediodía, cuando la tierra cedió en una zanja profunda, justo frente al predio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Roca, en Mendoza y Perú. Dos operarios, contratados por una empresa bahiense que ganó la licitación, realizaban tareas vinculadas a la conexión de la red cloacal. La situación generó caos, mientras sus compañeros comenzaron a remover la tierra de la excavación, otras personas llamaron al 911 RN Emergencias y en pocos minutos llegó una ambulancia del SIARME.

El operativo de rescate fue desesperado: bomberos, personal de salud y efectivos de la Policía de Río Negro, junto con personal de la empresa trabajaron contrarreloj para retirar la tierra con extremo cuidado y evitar nuevos desprendimientos. La tensión en el lugar era palpable, cada movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sin embargo, el desenlace fue devastador. El obrero que finalmente falleció había sido rescatado en condiciones críticas, con signos de asfixia por aplastamiento según las primeras versiones. Aunque la causa oficial de su muerte deberá ser confirmada, el cuadro que enfrentaron los médicos del hospital Francisco López Lima era irreversible. La noticia golpeó de lleno a sus compañeros, quienes quedaron en el lugar desvastados.

Mientras tanto, personal de Criminalística trabajó en el sector para determinar cómo se produjo el derrumbe. La escena es desoladora: la zanja, los restos de tierra removida, enormes caños y las herramientas abandonadas quedaron como testigos mudos del derrumbe. La empresa contratista, Ecosur Bahía S.A., ahora deberá dar explicaciones sobre las condiciones de seguridad en la obra.

No es un detalle menor que esta obra forma parte del Plan Director de Desagües Cloacales, un proyecto millonario iniciado en 2023 con una inversión superior a los $2.600 millones. Se trata de una infraestructura clave para la ciudad, pero que hoy queda marcada por la tragedia.