Un hombre quedó formalmente imputado en Neuquén por cometer abusos sexuales contra una menor de su entorno familiar. En la audiencia el asistente letrado Guillermo Prime formuló cargos ante un juez de garantías, que tuvo por formulada la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El representante de la fiscalía sostuvo que los hechos ocurrieron de manera reiterada cuando la víctima tenía entre 9 y 11 años y visitaba el domicilio del imputado en un barrio de la ciudad de Neuquén. Según la investigación provisoria, en esas ocasiones el hombre la llamaba para que lo acompañara a un sector del fondo del terreno y, aprovechando que quedaban a solas, realizaba conductas de carácter sexual contra la niña. En uno de los episodios también habría cometido un abuso con acceso carnal.

Tras relatar la teoría del caso, Prime la encuadró en los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual simple continuado, doblemente agravados por el vínculo y por la guarda, en calidad de autor.

En la audiencia también intervino la Defensoría de Niñez y Adolescencia como querella institucional, en representación de los intereses de la niña, que adhirió a la formulación de cargos.

Tras la acusación, se definieron medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento de 500 metros al domicilio de la víctima, además de una restricción de comunicación con ella y su grupo familiar.

El juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal, tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses de investigación y dispuso las medidas de coerción solicitadas, que regirán por seis meses.