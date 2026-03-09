Un obrero de 41 años resultó herido este lunes tras el derrumbe de una estructura en una obra que se encontraba en proceso de demolición en el barrio porteño de Belgrano.

El hecho se registró en la intersección de las avenidas Libertador y Juramento, donde se produjo la caída de mampostería de una construcción en la que se realizaban tareas de demolición.

Según informaron fuentes policiales, el trabajador se encontraba en el lugar al momento del colapso parcial de la estructura, lo que provocó que resultara herido.

Tras el incidente, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para asistir al obrero, mientras se desplegó un operativo en la zona para evaluar la situación y evitar nuevos riesgos.

Por el momento se investigan las causas del derrumbe, mientras las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo la caída de la mampostería.

La situación generó preocupación entre los vecinos y transeúntes que circulaban por el sector.

La noticia se encuentra en desarrollo y se aguardan mayores precisiones sobre el estado de salud del trabajador y las circunstancias del accidente.