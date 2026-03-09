El equipo zapalino “Kütralwe” se consagró campeón en la quinta edición del Campeonato Nacional de Asadores, que se realizó durante tres jornadas en el predio del Paseo La Estación de Zapala y reunió a 55 equipos provenientes de distintas regiones del país. El dúo integrado por Leo Califul y Jonathan Vásquez logró imponerse tras la evaluación del jurado y se quedó con el primer puesto del certamen, además del premio principal de 3 millones de pesos.

El segundo lugar fue para el equipo “Guardián de los Andes”, conformado por Ricardo Castro, de Mendoza, y Valentín Galdón Ritvo, de Santa Fe. En tanto, el tercer puesto también quedó en manos de representantes locales con el equipo “Los Tizones”, integrado por Paola Badilla, Jorge Yáñez y Julio Melipil.

El evento, organizado por la Municipalidad de Zapala, convocó a miles de vecinos y visitantes que se acercaron al predio durante las tres jornadas del campeonato, que combinó gastronomía, espectáculos y actividades culturales.

El intendente Carlos Koopmann destacó el desarrollo del encuentro y el impacto que tiene para la ciudad. “El balance de esta nueva edición del campeonato de asadores es más que positivo. Estoy muy feliz y muy orgulloso de mi ciudad”, expresó.

Además, remarcó que el evento representa un homenaje a una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas del país. “Fueron tres días para disfrutar de lo mejor de la gastronomía, en un reconocimiento a la comida que más nos caracteriza a los argentinos y que forma parte de nuestra cultura y nuestra identidad”, señaló.

La jornada final del certamen comenzó temprano, cuando los equipos encendieron sus fogones desde las 7:30 para preparar los costillares que luego fueron evaluados por el jurado. El panel estuvo integrado por reconocidos referentes de la gastronomía como Madame Papin, Alicia Robledo, Germán Caballero, Mario Peretti, José Ortuño, Miranda Watson, Guillermo Busquiazo y Ramón “Moncho” Vásquez.

Durante el evento también se realizaron clases magistrales de cocina a cargo de chefs invitados, entre ellos Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosquera. Además, la venta de porciones de asado estuvo a cargo de instituciones locales como el Club Unión de Zapala, el Club Don Bosco de Zapala, los Talleres Don Bosco y la Iglesia Sagrado Corazón, que destinarán lo recaudado a distintas actividades sociales.

Con una gran convocatoria y fuerte participación local, el campeonato volvió a consolidarse como una de las fiestas populares más importantes de la región, con el objetivo de seguir creciendo en futuras ediciones.