El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el impacto global del encarecimiento del precio del petróleo. El mandatario no reparó en los temores por la continuidad del conflicto en Medio Oriente, que no parece tener un fin cercano.

En su red Truth Social, el líder republicano escribió que los precios del petróleo son “un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo". "Caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní”, aseguró el mandatario norteamericano.

Sin embargo, un portavoz del gobierno de Irán, luego de condenar los ataques a pozos petroleros de su país, advirtió con contramedidas similares. "Y si pueden soportar que los precios del petróleo superen los 200 dólares por barril, entonces continúen con este juego", advirtió.

Por otro lado, Donald Trump dijo que “no está contento” con el nombramiento de Mojtaba Khamenei, de 56 años, para reemplazar a su padre, Ali Khamenei, al frente de la teocracia iraní. Afirmó que no cuenta con su aprobación.