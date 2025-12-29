Luego de varios días de silencio respecto al tema, la dirigencia de Boca confirmó que Claudio Úbeda continuará como entrenador del primer equipo. Luego de una reunión entre Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y el propio entrenador, el club oficializó la decisión de respeta el contrato vigente del Sifón hasta junio de 2026.

Úbeda, que se hizo cargo del plantel luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo el pasado 8 de octubre, continuó en las funciones de quien era el director técnico de forma interina. Con la Copa Libertadores como el gran objetivo del 2026 e iniciando un mercado de pases que definirá en parte el futuro del Xeneize, la decisión de Riquelme fue la de darle continuidad (al menos hasta junio) a un entrenador que tomó a un Boca irregular que, pese a los buenos resultados de final de año, terminó con el gusto amargo de la caída ante Racing en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Desde que asumió como entrenador principal, Úbeda dirigió a Boca en ocho encuentros, con un balance de seis victorias y dos derrotas. Sin dudas uno de sus momentos más destacados fue la victoria por 2-0 frente a River en el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura, lo que aseguró la presencia del club de La Ribera en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año entrante luego de dos años de ausencia. Por último, luego de que trascendiera la chance de agregar un miembro más al cuerpo técnico actual, finalmente esto no sucederá y el Sifón mantendrá el mismo equipo de trabajo con el que finalizó el 2025.