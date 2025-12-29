¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Sigue el sifón

Fin de la incertidumbre: Boca confirmó a Claudio Úbeda como entrenador para el 2026

Juan Román Riquelme decidió mantener al entrenador al frente del equipo respetando su contrato vigente hasta junio. Pese a los rumores de otro ayudante de campo, el cuerpo técnico se mantendrá sin nuevos colaboradores.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 13:54
Úbeda, confirmado como DT de Boca para el 2026.

Luego de varios días de silencio respecto al tema, la dirigencia de Boca confirmó que Claudio Úbeda continuará como entrenador del primer equipo. Luego de una reunión entre Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y el propio entrenador, el club oficializó la decisión de respeta el contrato vigente del Sifón hasta junio de 2026.

Úbeda, que se hizo cargo del plantel luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo el pasado 8 de octubre, continuó en las funciones de quien era el director técnico de forma interina. Con la Copa Libertadores como el gran objetivo del 2026 e iniciando un mercado de pases que definirá en parte el futuro del Xeneize, la decisión de Riquelme fue la de darle continuidad (al menos hasta junio) a un entrenador que tomó a un Boca irregular que, pese a los buenos resultados de final de año, terminó con el gusto amargo de la caída ante Racing en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Desde que asumió como entrenador principal, Úbeda dirigió a Boca en ocho encuentros, con un balance de seis victorias y dos derrotas. Sin dudas uno de sus momentos más destacados fue la victoria por 2-0 frente a River en el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura, lo que aseguró la presencia del club de La Ribera en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año entrante luego de dos años de ausencia. Por último, luego de que trascendiera la chance de agregar un miembro más al cuerpo técnico actual, finalmente esto no sucederá y el Sifón mantendrá el mismo equipo de trabajo con el que finalizó el 2025.

