En el debut de El Biguá en el cuadrangular Sur A de la Liga Nacional Femenina de básquet, el equipo neuquino cayó El Talar, el mejor equipo de la competencia por 91 a 58, en cotejo que se disputó en el estadio Roberto Contini en Bella Vista, donde se emplaza el gimnasio del club aurinegro. Previamente, Berazategui venció a Rocamora de Concepción del Uruguay por 79 a 71.

En el segundo turno, El Talar tuvo que trabajar con la defensa perimetral, luego de un inicio desfavorable. En el conjunto de la ribera neuquina se destacó Rocío Bereilh, que fue desequilibrante con sus rompimientos y tiros de tres puntos en se lapso positivo para la visita.

La remontada del local vino en el segundo cuarto. Generó recuperos con anotaciones en bandeja. Luna Cao, la más valorada con 17+11, Alessia Reale, Agustina Marín y Angelina Giacone fueron positivas para poder dar vuelta el trámite y el resultado, cerrando con 14 puntos de ventaja el primer tiempo. En la segunda mitad, la brecha se agrandando, confirmando defensa y rápidas anotaciones. Además de Cao, Giacone (15), Reale (13) y Marín (11) compartieron doble dígito.

Las neuquinas van por la recuperación esta noche ante Berazategui

En El Biguá, además de Bereihl (19), Charo Lértora (10) y Agustina Jourdehuil (9+10) fueron las destacadas.

A primera hora, Berazategui, representativo del conurbano sur bonaerense venció a Rocamora de Concepción del Uruguay por 79 a 71. Las de Gonzalo Gómez aprovecharon las ausencias de Martina Schunk y Antonella González para imponerse gracias al goleo de Sofía Acevedo (24 más 8 rebotes) y las tareas de Luz Andújar (11+8), Camila Lignac (11+4+3 asistencias) y Florencia Galbán (17+5). Paula Santini fue la más valorada en el rojo, con 17 puntos y 8 recobres, secundada por Nerea Schmidt (11+14) y la juvenil Santina Cherot (15).

El partido pareció quebrarse en los primeros minutos del segundo cuarto, cuando "Beraza" anotó un parcial de 15-0 para ponerse 40 a 25. Si algo caracteriza a Rocamora es su espíritu inclaudicable. No solo redujo las cifras sino que se quedó cerca hasta el cierre, apoyado en su gran efectividad en triples. Andujar, Lignac y Vilches anotaron para quedarse con la victoria.

Desde las 18, en el estadio Roberto Contini en Bella Vista, en el partido de San Miguel, con televisación de Basquet Pass y el arbitraje de R. Morales Ibarra y S. Ramírez jugarán el tercer enfrentamiento de la temporada, que tiene como antecedentes una victoria para cada equipo.

la jornada dejó un punto positivo con el regreso de Agustina García, quien volvió a la acción tras casi un mes afuera por lesión.

El Grupo B tendrá como sede el Templo del Rock -el gimnasio de Obras Sanitarias de la Nación, sobre avenida Libertador en el capitalino barrio de Núñez. y reunirá, del 6 al 8 de diciembre, a Obras Basket, Ferro Carril Oeste, Unión Florida de Vicente López e Independiente de Neuquén.