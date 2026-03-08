Alrededor de las 11.30 de este domingo se informó sobre el fallecimiento de una persona involucrada en un siniestro vial. Según las primeras informaciones, se trata de una persona que fue atropellada en Cajón Chico.

Aparentemente dos autos se cruzaron, uno no alcanzó a ver a la víctima y lo atropelló. Aún no se conocen más detalles sobre la mecánica del siniestro y tampoco se informó si hay más heridos. Ocurrió a seis kilómetros de Caviahue.

La víctima sería de Zapala, aunque no se confirmó su identidad. Trabaja en el lugar personal de criminalística y de fiscalía de Zapala. Solicitan transitar con precaución o evitar la zona ya que se están realizando las pericias correspondientes.

Noticia en desarrollo