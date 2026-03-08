Una noche que parecía tranquila terminó en tragedia en el barrio porteño de Almagro, donde un hombre de 57 años murió luego de sufrir un infarto mientras conducía su auto, perder el control del vehículo y provocar un choque que involucró a otros dos autos.

El episodio ocurrió cerca de las 23:50 en la esquina de Sánchez de Bustamante y Lavalle, cuando el conductor de un Peugeot 207 que circulaba por esa zona se descompensó repentinamente al volante.

Según relataron testigos, el vehículo se desvió, se subió a la vereda y terminó impactando contra la parte trasera de una Peugeot Partner que se encontraba detenida.

El fuerte impacto provocó que el utilitario girara sobre su eje, lo que derivó en un segundo choque contra un Suzuki Fun que estaba estacionado en el lugar.

Minutos después llegaron equipos del SAME, que encontraron al conductor del Peugeot en estado crítico. En plena calle, los médicos comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar estabilizarlo.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con un cuadro extremadamente grave. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después de su ingreso.

El diagnóstico oficial indicó que la víctima sufrió politraumatismos y un paro cardiorespiratorio tras el episodio que desencadenó el choque.

Los ocupantes de la Peugeot Partner resultaron con lesiones leves y también fueron derivados al mismo hospital para su evaluación. Allí los médicos les diagnosticaron latigazo cervical, aunque se encontraban fuera de peligro.

La investigación del hecho quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste, con intervención de la fiscal Florencia Paglianiti, quien deberá determinar las circunstancias exactas del episodio que terminó con la muerte del conductor.