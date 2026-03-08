Lucila Villar, conocida popularmente como La Tora de Gran Hermano, volvió a generar repercusión durante su participación en un programa de streaming cuando una pregunta inesperada derivó en una confesión que dejó a todos en silencio. La influencer, fiel a su estilo frontal, respondió sin rodeos y terminó revelando una experiencia personal que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El momento ocurrió durante el ciclo Sería Increíble, que se emite por Olga, mientras los integrantes del programa compartían una charla distendida. En medio de la conversación, Nati Jota lanzó una pregunta directa que apuntaba a las experiencias más curiosas de la vida íntima de la ex participante del reality. La consulta fue clara y buscaba saber si alguna vez había tenido relaciones en un lugar poco habitual.

Lejos de esquivar el tema, Lucila decidió contestar con total naturalidad. La respuesta sorprendió al resto de los presentes y marcó el tono del resto de la charla. “En todos lados, sí. Ahora estoy retranquila igual. Fue buceando”, dijo la Tora, generando un inmediato revuelo en la mesa.

La reacción del estudio fue instantánea. Eial Moldavsky intervino incrédulo ante lo que acababa de escuchar y quiso entender mejor cómo había sido la situación. “¿Perdón? No, pará, pará. ¿Tanque de oxígeno o snorkel?”, preguntó, todavía sorprendido por la confesión que acababa de hacer la ex Gran Hermano.

La Tora no dudó en responder y aclaró el detalle que despertaba curiosidad. “Tanque de oxígeno”, explicó, lo que provocó risas y más comentarios entre quienes estaban participando del programa. A partir de ese momento, la conversación giró alrededor de esa experiencia que parecía difícil de imaginar para el resto del panel.

La curiosidad no se detuvo ahí. Toto Kirzner también quiso profundizar en el contexto y preguntó por otros detalles de la escena. Entre risas y comentarios cruzados, La Tora contó que todo ocurrió en Brasil, mientras disfrutaba de una salida al mar.

Según relató, en ese momento estaba en bikini y el guía del paseo los trasladaba durante la actividad submarina. Mientras tanto, la otra persona llevaba el equipo de buceo necesario para la inmersión. “No había neopren”, agregó, describiendo el contexto relajado y veraniego en el que ocurrió la situación.

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa. La espontaneidad con la que Lucila Villar relató la experiencia volvió a mostrar el perfil descontracturado que la caracteriza desde su paso por Gran Hermano, donde se hizo conocida por decir siempre lo que piensa sin demasiados filtros.