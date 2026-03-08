Esta mañana se registró la muerte de una persona en Cajón Chico, en cercanías a Caviahue. La persona habría sido atropellada y como resultado falleció en el lugar.

Se conoció que tras el siniestro la fiscal del caso Laura Pizzipaulo requirió la pericia mecánica y accidentológica para determinar las circunstancias en las que falleció el hombre. Según la información del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho fue alrededor de las 6 de la mañana, sobre la ruta provincial 26.

Relataron que un auto conducido por un hombre, marca Chevrolet modelo Corsa, circulaba en dirección a Loncopué. De acuerdo a los testimonios reunidos, este auto supuestamente habría sido encandilado por las luces de otro auto que circulaba en dirección opuesta, y embistió a un hombre que caminaba por la ruta.

La víctima fue identificada como Alan Roberto Miño, de acuerdo a la información remitida al Ministerio Público Fiscal.

Pizzipaulo dispuso además que tanto al conductor de vehículo como a la víctima se le tomen muestras de sangre para hacer estudios toxicológicos.

Por disposición de la fiscal del caso, el conductor del auto fue demorado y pasado el mediodía recuperó su libertad, quedando supeditado a la investigación.