Domingo 08 de Marzo, Neuquén, Argentina
Cerca de Caviahue

Caminaba por la ruta 26, lo atropellaron y murió: identificaron a la víctima y hay una persona demorada

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén emitió un comunicado tras el accidente donde murió un hombre. Hubo un demorado que ya fue puesto en libertad.

Por Redacción Mejor Informado
Domingo, 08 de marzo de 2026 a las 13:42
Esta mañana se registró la muerte de una persona en Cajón Chico, en cercanías a Caviahue. La persona habría sido atropellada y como resultado falleció en el lugar.

Se conoció que tras el siniestro la fiscal del caso Laura Pizzipaulo requirió la pericia mecánica y accidentológica para determinar las circunstancias en las que falleció el hombre. Según la información del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho fue alrededor de las 6 de la mañana, sobre la ruta provincial 26.

Relataron que un auto conducido por un hombre, marca Chevrolet modelo Corsa, circulaba en dirección a Loncopué. De acuerdo a los testimonios reunidos, este auto supuestamente habría sido encandilado por las luces de otro auto que circulaba en dirección opuesta, y embistió a un hombre que caminaba por la ruta.

La víctima fue identificada como Alan Roberto Miño, de acuerdo a la información remitida al Ministerio Público Fiscal.

Pizzipaulo dispuso además que tanto al conductor de vehículo como a la víctima se le tomen muestras de sangre para hacer estudios toxicológicos.

Por disposición de la fiscal del caso, el conductor del auto fue demorado y pasado el mediodía recuperó su libertad, quedando supeditado a la investigación.

