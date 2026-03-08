Los gobernadores patagónicos pisan fuerte en Estados Unidos en busca de inversiones

Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) se encuentran viajando durante estas horas a Estados Unidos para participar de la Argentina Week, donde disertará como figura principal en representación de la Argentina el presidente Javier Milei.



Además de los cuatro mencionados, participarán de la cumbre en territorio norteamericano los mandatarios Marcelo Orrego (Santa Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).



Argentina Week se desarrollará entre el lunes 9 de marzo y el jueves 12 del mismo mes, en la ciudad de Nueva York. El evento contará con diversos paneles y los gobernadores expondrán sobre la riqueza de sus recursos naturales, principalmente lo que tiene que ver con minería e hidrocarburos (petróleo y gas) en el caso de los mandatarios patagónicos.



Sin embargo, la idea de los gobernadores también es atraer inversiones privadas para potenciar el desarrollo energético a lo largo y a lo ancho de todo el país.



En el caso puntual de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, el foco estará puesto en la producción minera (oro y plata) en la región del Macizo del Deseado, donde se concentra una buena parte de la explotación de ambos recursos en territorio santacruceño.



Por el lado de Figueroa y Weretilneck (mandatarios de Neuquén y Río Negro respectivamente), ambos darán discursos con foco en el crecimiento del desarrollo hidrocarburífero gracias al impulso de la formación no convencional de Vaca Muerta.



Si bien los gobernadores hicieron énfasis en que no se trata de una “comitiva” que respalde al presidente Javier Milei, los 10 que formarán parte de la Argentina Week pertenecen al grupo de mandatarios considerado “dialoguista” por acompañar muchas de las reformas impulsadas por el propio mandatario nacional.