El Consejo Federal, ente regulador del fútbol del interior y nucleado en AFA, anunció la creación de una nueva categoría en el fútbol nacional: Torneo Argentino del Interior, competencia que volverá la 4ta categoría, y que estará entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur. La misma comenzará a funcionar en el 2027 y tendrá 64 equipos compitiendo.

EL certamen llega luego de un prolongado pedido, por parte de los diferentes clubes, del retorno del Federal B. la competencia fue presentada por el secretario general del Consejo Federal: Javier Treuque, y el secretario general de Coordinación, Mario Echevarría, en el tercer encuentro nacional de dirigentes que encabezó el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, y el secretario Pablo Toviggino

Tapia dijo presente, defendió el federalismo de la actual AFA.

La competencia será la cuarta categoría del fútbol del interior, un escalón por debajo del Federal A. contará con un total de 64 clubes compitiendo en 8 regiones, se disputará con estructura semiprofesional, jugándose desde abril hasta noviembre, y otorgará seis ascenso al Federal A.

La nueva categoría irá tomando color desde el Regional Amateur de este año, que se disputará desde agosto. Los dos mejores de cada región (16 en total) lograrán el ascenso a la categoría, mientras que el resto recibirán la licencia por parte del Consejo Federal, analizando infraestructura, historia deportiva, situación administrativa, ausencia de deudas y personería jurídica al día.

Como novedad, la competencia pondrá como requisito una cantidad mínima de contratos profesionales, con esto, los clubes tendrán un carácter de semifprofesionalismo, quedan mejor parados pensando en un futuro ascenso, y le da otro nivel competitivo, similar a como funcionaba el Torneo Federal B, eliminado del mapa en el 2017.

Con este panorama, serán varios los clubes que pueden volver al plano nacional, perdido por la estructuración y dejar solo el Regional Amateur. Equipos con historias y siempre presentes en las competencias nacionales. Elencos como el Deportivo Roca, Regina, Independiente de Neuquén, Alianza de Cutral Co, la CAI de Comodoro Rivadavia, pintan en punta para volver a la competencia.