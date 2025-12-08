La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves habló con el programa La mañana es de la primera que se emite por Radio AM 550 acerca de lo que fue su viaje a Japón como primera actividad importante al frente de la cartera. También se refirió al crédito otorgado por el Banco Mundial, al proyecto de infraestructura resiliente para la Provincia y a cómo se prepara la región para el comienzo de la temporada de verano.



“El crédito de US$150 millones que nos dio el Banco Mundial está pensado para potenciar el turismo y nuevos destinos, así que tenía que ir sí o sí a Japón. Nos encontramos en tres ciudades del país con un montón de naciones que están en este momento gestionando préstamos de las mismas características. La idea era tener un intercambio en el marco turístico donde a uno le meten un montón de ideas en la cabeza. Intercambiar con un país como Albania por ejemplo, que tenía un crédito muy parecido al nuestro, y que nos pudieran contar su experiencia de dónde tuvieron que ajustar fue algo muy enriquecedor. Eso abre la cabeza. Todos teníamos algo en común, porque había gente de destinos poco conocidos, pero todos compartíamos el hecho del potencial en recursos naturales, el uso de eso como potencial turístico”, expresó la ministra en primer lugar.



Sobre la misma línea agregó: “Cuando el destino tiene un recurso y la gente va a visitarlo, el mismo se pone en valor y se cuida, porque pasa a tener un beneficio económico para toda la comunidad”.

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RESILIENTE

“La infraestructura resiliente tiene que ver con obras en lugares que están en vías de desarrollo turístico, esto es rutas como la 54 en el Alto Neuquén, la 65 que mejorará el acceso a Villa Traful, y la 63 que es de asfalto para destinos que se van a potenciar. Hay que hacer que el turista llegue, pero que también se quede para que gaste, y también que sea un lugar vivible para el que presta los servicios. Es decir, se terminan desarrollando comunidades donde se beneficia toda la ciudadanía. Es un proyecto que va a beneficiar a 290.000 neuquinos de manera indirecta, y a unos 300.000 de forma directa. Cambiará el turismo en la Provincia. Habrá inversiones en agua, saneamiento, gestión de residuos sólidos urbanos como por ejemplo en Meliquina, fortalecimiento institucional, combate contra los incendios, capacitaciones a prestadores para que el turista tenga todo para disfrutar de sus vacaciones”, manifestó la ministra respecto de la iniciativa.



Y añadió: “La idea es potenciar diversos lugares. Ahora comienzan los desembolsos, los proyectos ejecutivos ya están. Los lleva adelante de muy buena forma la UPEFE. Los desembolsos son en etapas. Las obras se harán de manera simultánea, lo que intentamos hacer es empezar lo antes posible. Una ruta lleva una serie de permisos que son necesarios. Todo está basado en la naturaleza, cuando uno pone en valor los recursos naturales los está mostrando al mundo. El Banco Mundial está mirando el Corredor Patagónico con mucho potencial, por eso la delegación estuvo compuesta por tres personas, dos del sector público y una del privado. Hay que trabajar desde la conectividad en rutas hasta la aérea”.



En el mismo sentido, Leticia Esteves indicó: “El Banco Mundial cree que el turismo es una de las industrias que más empleo generará en el futuro, hoy emplea más de 300 millones y representa el 10% del PBI mundial. Sobre todo en el segmento joven y mujeres. Compartimos con el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, también con la gente de UNESCO, tendremos buenas noticias sobre prácticas tradicionales que se hacen en la Provincia, para que sean declaradas patrimonio cultural”.



Finalmente, consultada por cómo se perfila la región para el comienzo de la temporada de verano, concluyó: “Nos estamos preparando muy bien para el verano, tuvimos muy buena ocupación este último fin de semana. En las localidades donde se hacen eventos tuvimos porcentajes muy altos. No podemos regular precios, pero sí dar beneficios a los neuquinos que decidan quedarse en la Provincia. Habrá anuncios del Gobernador en ese sentido. También seguiremos trabajando con los privados para ver cómo podemos acordar buenos precios”.



