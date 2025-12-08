Estudiantes de sexto grado de la Escuela N°104 de Villa la Angostura crearon “Argentina en movimiento con Messi”, una propuesta lúdica virtual en la que el jugador de fútbol sortea obstáculos naturales en diferentes escenarios geográficos. La iniciativa surgió a partir de la convocatoria de proyectos para la edición 2025 de EducaTIC y fue posible gracias a la articulación entre el Maestro de Apoyo Pedagógico (MAP) Javier Vera y las docentes de grado y Geografía, Daniela Cañete y Paola Aurto, respectivamente.

Vera, quien es parte de esta escuela primaria desde hace dos años y a partir su llegada complementa las tareas de acompañamiento a las trayectorias escolares con la enseñanza de habilidades tecnológicas, explicó que “decidí proponerle al equipo directivo enseñarles a los chicos herramientas digitales, como por ejemplo Word, PowerPoint y algunas nociones de programación”.

A lo largo del ciclo lectivo, el acompañamiento pedagógico en la escuela N°104 se vinculó al estudio de Ciencias Sociales mediante diferentes recursos tecnológicos; el docente aprovechó mapas, globos terráqueos y herramientas de Google Maps, Earth y Street “para hablar de la proximidad a la línea de Ecuador, el efecto barrera de la cordillera de los Andes, tipos de vegetación, los suelos, las precipitaciones”, detalló la docente.

Para profundizar en la materia, la profesora de Geografía se encargó de presentar contenidos teóricos con diferentes propuestas pedagógicas y el MAP introdujo la aplicación móvil Octostudio, que permite programar en bloques para crear juegos interactivos. La definición de la herramienta digital se abordó con el resto de la comunidad educativa, “llegamos al consenso con las familias de que se iban a utilizar los celulares una vez por semana para trabajar en el aula”, aclaró Vera.

En una división por grupos con zonas geográficas asignadas, el educador mencionó que “cada uno tenía que contar las características de ese lugar y las actividades económicas, entonces en lugar de exponerlo como en una evaluación tradicional decidimos que expresen los conocimientos a través del desarrollo de un videojuego”.

Lionel Messi fue elegido por las y los niños como el personaje principal de todos los juegos en los que le presentaron desafíos vinculados a cada región del país; por ejemplo, en la Pampa Húmeda el deportista debía esquivar ganado vacuno y en el Litoral era acechado por insectos típicos de ambientes cálidos y húmedos. En cada caso el estudiantado programó escenarios, tareas de desplazamiento y obstáculos en las diferentes latitudes.

Cambios positivos en el aula

La propuesta de trabajo trajo consigo una consecuencia inesperada, mejoró considerablemente la convivencia dentro del aula. “Siempre fueron un grado muy diverso y en esta organización asignamos referentes, chicos que suelen tomar la palabra, como encargados grupales que consensuaron las ideas de todos los integrantes y tomaron las decisiones a partir de acuerdos internos”, celebró Vera. Por otro lado, el docente remarcó que también hubo cambios en “aquellos estudiantes que les costaba expresarse o redactar textos, en esta situación en la que tuvieron que contar algo que ellos produjeron se notó muchísimo el cambio con este rol de defender su propio trabajo”.

Desde que terminaron la experiencia, que concursó en EducaTIC, implementaron la modalidad de coordinación y vinculación grupal en otros espacios como en los talleres de Educación Sexual Integral (ESI) y en las asambleas escolares.