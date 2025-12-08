Encerrado en un baño y sin salida: así terminó la fuga de Ramiro Ezequiel Sosa (24), el segundo prófugo de la Comisaría 3° de Roca. Tras cuatro días de intensa búsqueda, la Policía lo atrapó en una vivienda del barrio Chacra Monte, donde intentaba ocultarse en el sector trasero de la casa. Con esta captura, se cierra el capítulo de la escandalosa evasión del jueves pasado, cuando Sosa escapó junto a Lucas Nicolás “El Chino” Torres, acusado del crimen de Julián Dobra.

Todo comenzó el jueves de madrugada, cuando ambos internos burlaron la seguridad de la Comisaría Tercera y se esfumaron en la oscuridad. El caso generó alarma inmediata: uno de los fugados era nada menos que “El Chino” Torres, de 18 años, señalado como uno de los responsables del brutal asesinato de Julián Dobra.

El primer golpe de efecto llegó el viernes por la mañana, cuando Torres fue recapturado en el barrio Fiske Menuco. El operativo, cargado de tensión, devolvió a la Justicia a uno de los protagonistas del crimen que aún sacude a Roca. Sin embargo, la pregunta que quedaba flotando era: ¿dónde estaba Sosa? La ciudad permanecía en vilo, con rumores que lo ubicaban en distintos sectores y con la Policía desplegando móviles en barrios periféricos.

La respuesta llegó el domingo a las 22. Un llamado de un policía con un dato preciso activó un operativo urgente. Sosa había sido visto en una vivienda de calle Los Coihue, en el barrio rural Chacra Monte. De inmediato, un patrullero se dirigió al lugar. La propietaria permitió el ingreso y allí, en uno de los departamentos del fondo, los efectivos encontraron al prófugo. El detalle que marca la escena: Sosa estaba escondido en el baño, acorralado, sin escapatoria posible.

El traslado fue inmediato. Desde la vivienda hasta la Comisaría 3°, el operativo cerró un círculo que había comenzado con la fuga y terminó con la recaptura. El fiscal de turno, Dr. Gastón Britos Rubiolo, fue notificado y dispuso las directivas correspondientes.