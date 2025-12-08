Una noche que terminó en tragedia

Un incendio devastador redujo a cenizas el conocido refugio de montaña Motoco, y dejó pérdidas totales y un profundo impacto en quienes frecuentan la zona. El fuego se desató dentro de la construcción durante la noche y avanzó con tal rapidez que nada pudo salvarse.

Se trata de un refugio ubicado en territorio rionegrino, pero que para acceder al sendero se debe iniciar el trekking en la conocida "pasarela" de Lago Puelo, en la provincia de Chubut.

Evacuación urgente en plena oscuridad

La refugiera que estaba a cargo logró evacuar a cinco personas que pernoctaban en el lugar. La prioridad fue hacerlas descender mientras las llamas crecían sin control y convertían la estructura en un punto de riesgo extremo.

Las primeras evaluaciones confirmaron que el avance del fuego fue tan repentino que no hubo posibilidad de contenerlo con los recursos disponibles en el sitio.

La estructura colapsó en minutos

El refugio, construido mayormente en madera, ardió de forma acelerada. La totalidad de su equipamiento y las instalaciones de uso público quedaron destruidas. Para la comunidad montañera, la pérdida es especialmente significativa: se trataba de un punto histórico y un espacio clave para quienes realizan travesías y actividades en la zona cordillerana.

Brigadistas y bomberos trabajaron hasta asegurar el área

Tras el aviso inicial, equipos del SPLIF, Bomberos Voluntarios y personal especializado de la Patrulla de Montaña ascendieron para controlar el foco, evitar reinicios y resguardar la zona. Debido al estado del lugar, las autoridades dispusieron el cierre total del área afectada hasta que finalicen las tareas de remoción y evaluación de daños.

Una pérdida que golpea a la actividad de montaña

El siniestro, confirmado como accidental, deja un vacío difícil de dimensionar para quienes identificaban al refugio como un punto de encuentro, descanso y resguardo. Las autoridades informaron que ampliarán los detalles oficiales una vez que concluyan las intervenciones de seguridad.