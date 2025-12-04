Pacífico de Neuquén capital y Pérfora de Plaza Huincul jugarán este viernes el primer partido de una serie programada al mejor de cinco cotejos por la final de la Zona Campeonato de varones mayores del Torneo Prefederal de basquetbol 2025. El comienzo del encuentro esta previsto para las 21.30 y tendrá como escenario al gimnasio Viejo Ramírez del decano en el micro centro de la ciudad.

El local orientado por Maximiliano Rubio -al que se le aplicaron dos fecha de suspensión por su expulsión ante Centro Español en Plottier y no está en claro si podrá estar en la banca de suplentes. viene siendo protagonista de la competencia en los últimos años, y en la fase regular terminó en el primer puesto. Aunque, la serie que a priori parece pareja, porque enfrente tendrá un rival que tiene grandes individualidades y que viene de hacer una histórica Liga Federal 2025, en la que quedó en las puertas del ascenso, cuando cayó en la final ante Central Entrerriano de Gualeguaychú en el sur de Entre Ríos.

El Decano buscará recuperar una corona que no obtiene desde 2022, cuando dejó en la final se impuso a El Biguá. En 2023, cayó en la definición del certamen ante Centro Español de Plottier y en la temporada pasada -la 2024-, Pérfora derrotó a El Torito. Entre los tres equipos se han repartido los últimos logros, en el medio hubo una consagración de Petrolero Argentino, finalista en esta temporada del Ascenso.

Foto Neuquén Deportivo

Pacífico tiene muy en claro, que tiene variantes y alternativas varias en la zona interna, seguramente tratará de sacar diferencias en la lucha cercana a ambos tableros. David Véliz, Sebastián Godoy, Alex Soria y Gustavo Maranguello son sus jugadores más destacados y que en la mayoría de los casos arrancan en la formación inicial. Por la conformación de su plantel, el técnico se vio obligado a rotar la plantilla en cada uno de los juegos y habrá que estar atentos a la determinación de Rubio. Lucas Romera, Matías Stanic, Marco Roumec y Giuliano Sasso son sus cartas externas.

Pérfora, tiene a sus revulsivos y determinantes en el perímetro, con Julián Ruiz, Santiago Candia, la experiencia de Ignacio "Nacho" Claris y el esquelense Augusto Rossi, que siempre aparece en las "paradas bravas. Aunque el destacado de las últimas fechas fue Nahuel Vicentín. En tanto, Luca Chiapella es el otro indiscutido del Verde y no hay que olvidarse del siempre rendidor Jeremías Fernández.

Play Out por la Permanencia y Descenso

También en la noche del viernes desde las 21.30, El Biguá de Neuquén capital y Del Progreso de General Roca, se verán las caras en el playout por el descenso, en una serie al mejor de tres partidos que comenzará en El Nido, mismo escenario en el que se disputaría un hipotético juego decisivo. El segundo juego irá en la ciudad rionegrina el lunes por la noche. El que pierda bajará de categoría, mientras que el ganador disputará una "promoción" ante el perdedor de la final de la zona Ascenso.