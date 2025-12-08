Con los equipos clasificados, los 2°Juegos Intercomisiones de Fomento ya tienen fecha para la gran final provincial. La competencia que organiza la secretaría de Deportes y Cultura, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, está llegando a su fase definitoria que será el próximo 18 y 19 de diciembre en la ciudad de Neuquén, cabecera de la región Confluencia.

En la capital neuquina se llevarán a cabo las finales de fútbol mixto y atletismo, que se disputarán en la Ciudad Deportiva (Lanín 1900).

Previamente, el 13 y 14 de este mes en Aguada San Roque (región de la Comarca), se disputará la etapa provincial que recibirá a la disciplina de vóleibol destinada a edades sub 14 y sub 18.

El certamen, que busca promover la integración y la participación de niñas y niños de cada Comisión de Fomento fortaleciendo el desarrollo deportivo a nivel provincial, se enmarca en el programa Juegos Regionales Neuquinos 2025.

Sobre la competencia

La actividad forma parte del Plan Provincial de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación en torno al acceso equitativo a diversas actividades físicas y deportivas. Cumplida buena parte de la etapa regional con la participación de más de 250 jóvenes que compitieron en las localidades de Villa Curi Leuvú, Ramón Castro, El Sauce y Los Chihuidos, ya están los primeros clasificados.

Del certamen participan niñas, niños y jóvenes de las categorías Sub12 y Sub14, en las disciplinas de fútbol 7 mixto y atletismo. En la región Alto Neuquén la actividad se concentró en Villa Curí Leuvú con la participación de 120 jóvenes de Guañacos, Varvarco, Chorriaca y los anfitriones. En la Comarca Petrolera el anfitrión fue Los Chihuidos y se sumaron Aguada San Roque y Octavio Pico con 70 participantes.

Por su parte, Ramón Castro reunió a 80 participantes de la región del Pehuén, que incluyó también a equipos de Covunco Abajo y Los Catutos. Mientras que El Sauce convocó a 65 participantes de la localidad sede y de Santo Tomás pertenecientes a la región del Limay y sumándose, además, al encuentro un representante de la región de los Lagos del Sur: la localidad de Pilo Lil.

Los clasificados

En fútbol avanzaron a la final provincial Los Chihuidos, por la regiones de Vaca Muerta y de la Comarca; Santo Tomás, por la región del Limay y la de los Lagos del Sur; Villa Curí Leuvú, por la región Alto Valle y Los Catutos de la región Alto Neuquén.

En atletismo son finalistas en la categoría Sub-12 femenina de lanzamiento: Cintia Osés (Octavio Pico) y Aimará Velázquez Flores (Los Chihuidos). En Sub-14, Franchesca Rojas y Luz Cheuquel –ambas de Los Chihuidos, todos de la regiones Vaca Muerta y de la Comarca. También de esta región avanzaron en Sub-14 masculino Dylan Martínez de Aguada San Roque y Máximo Castro de Los Chihuidos.

Mientras que en las pruebas de 100 metros llanos clasificaron en Sub-12 femenino Cintia Osés (Octavio Pico) y Aimará Flores (Los Chihuidos). En Sub-14 femenino Franchesca Rojas (Los Chihuidos) y en Sub-14 varones Máximo Castro (Los Chihuidos) y Dyan Martínez (Aguada San Roque).

En salto en largo, Sub-12 Cintia Oses (Octavio Pico) y Aimar Flores (Los Chihuidos); Sub 14 Femenino Luz Cheuquel (Los Chihuidos) y Franchesca Rojas (Los Chihuidos). En Sub-14 masculino Dylan Martínez (Aguada San Roque) y Jeremías Castro (Los Chihuidos).

Por la Región del Pehuén, en lanzamiento Sub-12 Liz Gramajo (Ramón Castro) y Tatiana Vázquez (Covunco Abajo). En Sub-12 masculino Luciano Clalelo (Ramón Castro) y Joaquín Botha (Covunco Abajo). En Sub-14 femenino Milagros Muñoz (Los Catutos) y Karen Sifuentes (Ramón Castro). En varones Tiziano Botha (Covunco) y Ricardo Arratia (Covunco).

En salto en largo, Sub-12 femenino Liz Gramajo (Ramón Castro) y Tatiana Vázquez (Covunco). En varones: Joaquín Botha (Covunco Abajo) y Luciano Clalelo (Ramón Castro). En Sub 14 femenino Karen Sifuentes (Ramón Castro) y Michelle Paes (Los Catutos). En varones Tiziano Botha (Covunco) y Ricardo Arratia (Covunco).

En los 100 metros, Sub-12 femenino Tatiana Vázquez (Covunco) y Liz Gramajo (Ramón Castro). En varones Joaquín Botha (Covunco) y Santino Sifuentes (Ramón Castro).

En Sub-14 femenino Karen Sifuentes (Ramón Castro) y Abigail Beroiza (Los Catutos). En varones Ricardo Arratia (Covunco) y Matías Vivero (Covunco).

Por la región Limay y Lagos del Sur clasificaron en lanzamiento Sub-12 femenino Martina Meriño (El Sauce) y Areli Parra (Pilo Lil). En varones Tahiel Rosas (Santo Tomás) y Williams Soto (El Sauce).

En Sub-14 damas Briana Seguel (Pilo Lil) y Agustina Troncoso (Pilo Lil). En varones Leonel Díaz (Santo Tomás) y Tomás Jara (Santo Tomás). En salto en largo, Sub 12 femenina: Agustina Troncoso (Pilo Lil) y Briana Seguel (Pilo Lil). En varones Ezequiel Infante (Pilo Lil) y Jonathan Parra (Pilo Lil).

En Sub-14 femenino Areli Parra ( Pilo Lil) y Agustina Pérez (El Sauce). En varones Williams Soto (El Sauce) y Daniel Carrasco (El Sauce).

En 100 metros Sub12 femenino Agustina Troncoso (Pilo Lil) y Briana Seguel (Pilo Lil). En varones Leonel Díaz (Santo Tomás) y Ezequiel Infante (Pilo Lil). En Sub-14 femenino Agustina Pérez (El Sauce) y Priscila Rossi (Santo Tomás). En varones: Tahiel Rosas (Santo Tomás) y Nahuel Soto (El Sauce).

Por la región Alto Neuquén avanzaron en lanzamiento Sub-12 femenino Camila Sáez (Villa Curi Leuvú) y Nahiara San Martín (Villa Curi Leuvú). En varones Amilcar Aravena (Varvarco) y Luciano Olave (Varvarco). En varones, Sub 14 masculino Nicolás Tapia (Villa Curi Leuvú) y Ángel Huentel (Chorriaca).

En salto en largo, en Sub-12 femenino Yoselin Salvo (Varvarco) y Lourdes Quilapi (Chorriaca). En varones Alexander Muñoz (Varvarco) y Luciano Olave (Varvarco). En varones Sub-14 Ángel Huentel (Chorriaca) y Nicolás Tapia (Villa Curi Leuvú).

En 100 metros Sub-12 femenino Araceli Salvo (Varvarco) y Selena Valenzuela (Villa Curi Leuvú). En varones Alexander Muñoz (Varvarco) y Agustín Méndez (Villa Curi Leuvú). En varones Sub-14 Ángel Huentel (Chorriaca) y Nicolás Tapia (Villa Curi Leuvú).