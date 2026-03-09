Estudiantes de sexto año del CET N°3 de Roca realizaron una sentada y manifestación frente al establecimiento para exigir la creación de una nueva división. Según explicaron, la institución había solicitado la apertura del curso desde el año pasado, pero el pedido aún no fue autorizado por el Ministerio de Educación.

Los alumnos señalaron que fueron convocados a clases, pero se les informó que serían repartidos entre los otros tres cursos mediante un sorteo. Esta medida, advirtieron, llevaría las aulas a más de 35 estudiantes por división, lo que consideran un escenario de hacinamiento que afecta directamente la calidad del aprendizaje.

Además, remarcaron que el colegio no cuenta con la infraestructura suficiente para sostener esa cantidad de alumnos, especialmente en talleres y salas de informática. En este último caso, indicaron que hay solo 25 computadoras disponibles, lo que genera un déficit para las prácticas técnicas que forman parte del plan de estudios.

La protesta también tuvo un componente emocional: los estudiantes expresaron su preocupación por no poder terminar el último año junto a su curso original. En el ingreso al colegio colocaron carteles con mensajes como “Queremos terminar juntos” y “Nuestro curso, nuestro derecho a aprender”.

Padres y alumnos confirmaron que presentaron un recurso de amparo en la Justicia para intentar destrabar la situación y garantizar que se habilite la nueva división. La acción judicial busca que se ordene a Educación adoptar medidas urgentes para evitar el hacinamiento y asegurar condiciones dignas de enseñanza.