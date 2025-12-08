El mercado de pases y cambios de marca para la temporada 2026 de Turismo Carretera (TC) empieza a moverse con fuerza. Rodolfo Di Meglio, propietario del Di Meglio Motorsport, confirmó una novedad importante respecto al futuro del neuquino Lautaro de la Iglesia, ya que el piloto puso en venta el Dodge Challenger que utiliza actualmente y solicitará a la ACTC el cambio de marca.

Si bien todavía no hay una definición sobre con qué auto correrá, hay una certeza, no será con Dodge. “Lautaro puso en venta su Challenger y solicitará a la ACTC el cambio de marca. Será potestad de la categoría elegir con cuál correrá en 2026”, explicó Di Meglio a la plataforma Solo TC. Una vez que la entidad presidida por Hugo Mazzacane defina la marca, el equipo iniciará la construcción del modelo nuevo.

La inclinación de Di Meglio: un Toyota

El experimentado preparador tiene un objetivo claro: diversificar las marcas dentro de su estructura para tener mayor capacidad de análisis técnico. Para el próximo torneo, el equipo ya tiene confirmada la atención del Challenger de Juan Martín Trucco, sumará el Ford Mustang de Gastón Ferrante y continuará con el asesoramiento técnico a los Chevrolet Camaro del LRD Performance (acuerdo cerrado con Diego De Carlo).

En este escenario, a Di Meglio le gustaría sumar una cuarta marca. “Me encantaría que de la Iglesia corra con Toyota Camry en 2026″, le había confesado a este medio. “Es una forma de tener varias marcas para poder evaluar bien los cambios reglamentarios en cada auto. Para que después, cuando uno se sienta a hablar, lo haga con criterio”, argumentó.

El Dodge Challenger del neuquino ya está en venta

Lautaro de la Iglesia prefiere Ford

Más allá de los deseos técnicos, la ecuación económica juega un papel fundamental. Di Meglio sostiene que transformar el actual Dodge en un Toyota sería la opción más racional para el bolsillo.

“Si uno lo analiza fríamente, tal vez ir a la marca Toyota significa un cambio a lo mejor no tan oneroso, porque ya tenés los motores, la estructura es la misma, hay que hacer un cambio en la parte delantera que lo hace la misma categoría y después es ‘chaperío’. O sea que, en realidad, lo más importante lo tenemos”, detalló el chasista.

Por su parte, De la Iglesia se había mostrado cauto ante la consulta, aseguró que “no tiene definido nada por el momento” y reconociendo que, si pudiera elegir, le gustaría volver a Ford. Ahora, con el auto en venta y el pedido formal en curso, la pelota la tiene la ACTC.

Fuente: Solo TC