El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en la provincia de Neuquén tendrá este martes 10 de marzo temperaturas elevadas durante la tarde, cielo parcialmente nublado y condiciones inestables hacia el cierre del día. Las máximas rondarán los 28 a 30 grados en distintas localidades, con vientos predominantes del norte y posibles tormentas aisladas por la noche en varios sectores.

Pronóstico del SMN para Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 17 grados, con viento del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana se espera cielo algo nublado y una temperatura de 19 grados, con viento del oeste de intensidad leve.

Por la tarde el calor será protagonista: la máxima alcanzará los 30 grados, con viento del norte entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el SMN prevé tormentas aisladas, con una temperatura de 25 grados y ráfagas del norte que podrían llegar a 31 km/h.

Cómo estará el clima en otras ciudades de Neuquén

En Zapala, el martes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12 grados. Durante la mañana el termómetro subirá a 17 grados y por la tarde alcanzará los 28 grados, con viento del norte. Por la noche se esperan tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 24 grados.

La ciudad de San Martín de los Andes tendrá una madrugada fresca, con 7 grados y cielo parcialmente nublado. Durante el día el cielo permanecerá algo nublado y la temperatura subirá hasta los 28 grados por la tarde, con viento del oeste. Hacia la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 20 grados.

En Chos Malal, el día comenzará con 12 grados y cielo parcialmente nublado. Por la mañana se esperan 15 grados con viento del oeste. Durante la tarde la temperatura alcanzará los 29 grados y el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la noche podrían registrarse tormentas aisladas con una temperatura cercana a los 24 grados.