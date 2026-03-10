¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 09 de Marzo, Neuquén, Argentina
La provincia de Neuquén tendrá un martes caluroso con probabilidad de tormentas aisladas por la noche

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa máximas cercanas a los 30 grados, vientos del norte y condiciones inestables hacia el cierre del día en distintas localidades.

Por Nicolás Alvarez

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 22:12
Foto: Anahí Cárdena.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima en la provincia de Neuquén tendrá este martes 10 de marzo temperaturas elevadas durante la tarde, cielo parcialmente nublado y condiciones inestables hacia el cierre del día. Las máximas rondarán los 28 a 30 grados en distintas localidades, con vientos predominantes del norte y posibles tormentas aisladas por la noche en varios sectores.

Pronóstico del SMN para Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 17 grados, con viento del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana se espera cielo algo nublado y una temperatura de 19 grados, con viento del oeste de intensidad leve.

Por la tarde el calor será protagonista: la máxima alcanzará los 30 grados, con viento del norte entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el SMN prevé tormentas aisladas, con una temperatura de 25 grados y ráfagas del norte que podrían llegar a 31 km/h.

Cómo estará el clima en otras ciudades de Neuquén

En Zapala, el martes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 12 grados. Durante la mañana el termómetro subirá a 17 grados y por la tarde alcanzará los 28 grados, con viento del norte. Por la noche se esperan tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 24 grados.

La ciudad de San Martín de los Andes tendrá una madrugada fresca, con 7 grados y cielo parcialmente nublado. Durante el día el cielo permanecerá algo nublado y la temperatura subirá hasta los 28 grados por la tarde, con viento del oeste. Hacia la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 20 grados.

En Chos Malal, el día comenzará con 12 grados y cielo parcialmente nublado. Por la mañana se esperan 15 grados con viento del oeste. Durante la tarde la temperatura alcanzará los 29 grados y el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la noche podrían registrarse tormentas aisladas con una temperatura cercana a los 24 grados.

