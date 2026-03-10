El piloto Vicente Aguilar, se coronó campeón del Florida Winter Tour, competencia que se disputó en la península en los Estados Unidos y que contó con tres fechas. La joven promesa del karting neuquino se quedó con las primeras dos, y aseguró la corona en la última disputada este pasado fin de semana.

Es el primer título internacional del corredor que disputa el Prokart en la zona. En Estados Unidos, Aguilar brilló con dos triunfos en las primeras del Rok Cup USA, corrida en la primera jornada en el Orlando Kart Center.

En la primera fecha, luego de ir de menor a mayor; se ubicó en el P2 en la pre final, y en la definición, logró el primer puesto. Posteriormente, en el mismo circuito; logró el P3 en el pre, adueñándose de forma sólida con el primer puesto.

Con el colchón de puntos, afrontó la tercera fecha, donde largó en el decimotercer lugar, luego de dominar las preliminares pero sufrir un accidente en la pre-final; y con un fuerte trabajo, fue escalando posiciones hasta el séptimo puesto, asegurando así el título. Con esto, el piloto neuquino sacó el pasaje a la Súper final de Italia, donde se reúnen todos los campeones de las otras ediciones mundiales.

Para esta edición el juvenil estuvo acompañado por su mecánico Lucas Rodríguez, el cordobés Matías Fernández a cargo de la telemetría y su jefe de equipo Ariel Castro, responsable de la estructura AM Engines, además de todo su entorno familiar.

El neuquino llega de ser bicampeón Argentino 2024-25, campeón junior APPK, Subcampeón sudamericano FIA 2025.

Fotos y Data Informativa: Neuquén Deportivo