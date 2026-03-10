Rubén Ángel Muñoz, más conocido como el "Gato", volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial de Río Negro. El ex policía cesanteado en 2019, que supo autoproclamarse como referente de las protestas policiales y operador político de la familia Soria en Roca, fue detenido ayer al mediodía. La decisión llega después de incumplir las restricciones impuestas por la Justicia para evitar ir preso por dos condenas firmes que pesan en su contra, por tomar la sede de la Unidad Regional II en época de elecciones en 2023 y amenazar al ex Jefe de Policía, Daniel Jara, hoy ministro de Seguridad.

Muñoz fue expulsado de la Policía el 19 de julio de 2019, tras acumular más de una docena de sumarios administrativos y 125 días de suspensión por faltas de respeto hacia superiores y al propio gobernador Alberto Weretilneck. La firma que selló su salida fue la de Daniel Jara, entonces jefe de Policía. Desde entonces, su carrera se volcó a la protesta y la política, siempre en tensión con las instituciones y refugiado como asesor del bloque oficialista del Consejo Deliberante de Roca.

Protestas y condenas

El "Gato" encabezó la toma de la Unidad Regional II, lo que derivó en una condena de tres años de prisión condicional. Más tarde, en 2023, amenazó a Jara en un supermercado de Roca, lo que le sumó ocho meses de condena. La unificación de penas lo dejó con tres años de prisión condicional y estrictas reglas de conducta: no acercarse a Jara, no hostigarlo, no incitar protestas, no acercarse a unidades policiales y presentarse periódicamente ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

Muñoz tomó la sede de la Unidad Regional II, por este hecho fue condenado a 3 años de prisión en suspenso

En la previa de cada elección, Muñoz encabezó protestas. En febrero de 2023, estuvo al frente de un piquete en la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes. Luego de varias semanas, el juez Federal Hugo Greca firmó la orden para que la Policía Federal despeje la ruta. En el avance de la fuerza, el "Gato" intentó resistir, fue detenido y trasladado a Choele Choel, donde permaneció preso hasta que acordó su libetad a cambio de no vovler a hacer un piquete.

Pero pocos meses después, decidió tomar por la fuerza la Unidad Regional II, desde donde se organiza la seguridad de todo el Alto Valle Este. Por este hecho fue juzgado y condenado a tres años de prisión condicional. Lo encontraron culpable de coacción y perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos. El hombre aceptó su culpabilidad y el monto de la pena.

Durante el gobierno de Arabela Carreras, el Consejo de Bienestar Policial que encabeza, realizó distintas protestas, y hasta ganó identidad al ponerse al frente de una negociación que otoraba aumentos salariales a los policías en actividad y beneficios para los jubilados, pensionados y retirados. Sin embargo, aunque estaba en carpeta, su reincorporación a la fuerza no avanzó.

Pocos meses después, se cruzó en un supermercado con el ex Jefe de Policía Daniel Jara, quien firmó su cesantía. En las grabaciones de las cámaras de seguridad, utilizadas de prueba, quedó registrado que lo increpó cuando el ex Comisario General estaba junto con su hijo menor de edad. Por este hecho, fue condenado a 8 meses de prisión. En la unificación de penas, el cálculo fue de 3 años y quedó condicionada al cumplimiento de las pautas de conducta.

El pasado sábado, increpó al gobernador en la Corrida de Cipolletti

Más acá en el tiempo, y pese a las prohibiciones de instigar cualquier reclamo, en febrero de este año llegó a Viedma en la camioneta del concejal Mercado para liderar una manifestación policial frente a la Casa de Gobierno. Luego instaló una carpa frente a la Comisaría 3° de Roca. También encabezó una protesta en la apertura de sesiones de la Legislatura el pasado domingo 1 de marzo, donde estaba el ministro de Seguridad, Jara.

Y menos de una semana después, en la Corrida de Cipolletti, increpó públicamente a Weretilneck, en un cruce que se viralizó y lo dejó expuesto como figura política más que gremial. El gobernador lo descalificó con dureza al decirle que no es policía. Además le retrucó las acusaciones con un "andá a hacer política a Roca con tus jefes los Soria". Este episodio detonó un pedido de renuncia a su cargo de asesor en el Concejo Deliberante de Roca.

La intendenta María Emilia Soria brindando el apoyo a Muñoz y sus seguidores durante una de las tantas portestas que encabezó

Operador de la familia Soria

Su cercanía a la familia Soria no es un secreto. En cada triunfo, se lo vio al lado del hoy senador Martín Soria o de la intendenta María Emilia Soria. El no lo ocultaba y lo publicaba en sus redes sociales. También, tras ser cesanteado, fue empleado como asesor del bloque oficialista del Deliberante, y trabajaba en el equipo del concejal Juan Mercado.

A tal punto es la buena relación que en julio de 2022 protagonizó un choque en el céntrico paseo del Canalito de Roca. Circulaba a alta velocidad, sin carnet y se negó al test de alcoholemia. Sin embargo, la jueza de faltas lo eximió de pagar la multa y le devolvió la licencia, en una resolución que dejó expuesta la cercanía de Muñoz con la intendenta María Emilia Soria. Ese episodio fue leído como un gesto político de protección.

El fallo del Juzgado de Faltas de Roca que lo eximen de una multa y le devuelven su carnet de conductor

En la previa a su detención, a media mañana de ayer, y luego de increpar a Weretilneck y que este le contestara que trabaja para los Soria, desde la intendencia presionaron para que quede desafectado al Deliberante. Entre lágrimas, Muñoz lo hizo público y responsabilizó al gobernador, aunque la que prefirió quedar al margen de los escándalos de Muñoz fue la propia intendenta.

La Justicia entendió que Muñoz violó las condiciones de su condena condicional. El juez Romera revocó el beneficio y ordenó su detención inmediata. El ex policía deberá cumplir la pena de manera efectiva en prisión. Su desobediencia, sumada a la acumulación de antecedentes marcaron su final.