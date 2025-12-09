La justicia ordenó una serie de allanamientos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera “Sur Finanzas”, y que tiene en el medio a varios clubes. Ante esto, Racing emitió un comunicado luego de conocerse su vinculación con la empresa.

El procedimiento en uno de los clubes de Avellaneda incluyeron el estadio Presidente Perón y la sede ubicada en Avenida Mitre. El club está dentro de los más de 30 allanamientos que se realizaron a AFA, Clubes, y particulares.

En un comunicado, la institución racinguista expuso su relación con la empresa Sur Finanzas, expresada como “solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo.”.

La relación contractual viene desde el 2023 con la actual gestión, pero que ya había estado en la etapa de Víctor Blanco. Según se comunicó, el vínculo llegará hasta el 31 de diciembre de este año, y que la firma tiene deuda en los pagos hacia el club.

El comunicado completo de Racing

"La Comisión Directiva de Racing Club quiere poner en conocimiento de sus socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy se efectuó un allanamiento en nuestro estadio y en la sede de la institución ubicada en la Avenida Mitre, Avellaneda, en el marco de una investigación que involucra a la empresa Sur Finanzas. En ese sentido, queremos informar que el acuerdo comercial con la empresa Sur Finanzas se alcanzó en el año 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo. La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo más pronto posible. Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025 Estamos a disposición de la Justicia para que el proceso se desarrolle conforme a derecho".

En el medio de este proceso, Racing tendrá este domingo una final por el Torneo Clausura donde se enfrentará en Santiago del Estero a Estudiantes de la Plata, por el segundo título de la Liga Profesional de fútbol.