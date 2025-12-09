Helmut Marko, figura emblemática de Red Bull en la Fórmula 1, anunció su salida definitiva del equipo después de más de dos décadas de trabajo. El austriaco de 82 años fue pieza fundamental en la historia del equipo, desde su llegada en 2005 hasta la actualidad.

Durante su gestión, Marko fue responsable del descubrimiento y desarrollo de talentos como Max Verstappen y figuras clave en el staff técnico, incluyendo al diseñador Adrian Newey. Su legado incluye un impresionante palmarés con 6 campeonatos de constructores y 8 títulos de pilotos en un total de 417 Grandes Premios.

Max Verstappen expresó su agradecimiento públicamente: “Gracias, Helmut. Hemos logrado todo lo que soñamos juntos. Te estaré eternamente agradecido por creer en mí”.

El director del equipo anunció el comunicado

La confirmación oficial llegó a través de Laurent Mekies, director del equipo, quien asumió el rol tras la salida de Christian Horner. Mekies destacó la importancia de Marko en la estructura de Red Bull: “Es una noticia muy triste que Helmut no esté dejando. Ha sido una parte integral de nuestro equipo y de todo el programa de carreras de automovilismo de Red Bull durante más de dos décadas. Por lo tanto, este es el final de un capítulo notablemente exitoso. Su partida dejará un vacío y de verdad lo extrañaremos”.

Después del Gran Premio de Abu Dhabi, Marko había adelantado que mantendría conversaciones con la dirigencia para definir su futuro y finalmente su salida se manejó como una decisión personal. Sin embargo, el cierre de su etapa está marcado por controversias internas, especialmente relacionadas con fichajes de pilotos como Arvid Lindblad y Alexander Dunne, que se habrían realizado sin el consentimiento de los directivos, lo que generó costos adicionales para el equipo.

En este contexto, Red Bull apunta a una renovación en su estructura organizativa, buscando un modelo más claro y orgánico que permita a los dirigentes recuperar el control total del equipo.