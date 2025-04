Se confirmó la programación de la fecha 16: se definen los clasificados

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la programación de la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, que promete una apasionante definición para conocer los clasificados y los cruces de playoffs. El viernes por la tarde habrá cuatro partidos de la Zona A en simultáneo (incluyendo el duelo de Racing Club de Avellaneda con Newell's Old Boys de Rosario), mientras que Boca Juniors y River Plate jugarán sus encuentros el domingo. Mientras, Independiente de Avellaneda visitará a Rosario Central el sábado, en un mano a mano por la punta de la Zona B.

Cómo se definen los clasificados en la Zona A

El viernes se definirán todos los clasificados de la Zona A. Habrá cuatro partidos en simultáneo desde las 15.30, que serán, Banfield ante Central Córdoba de Santiago del Estero (10° en la tabla), Independiente Rivadavia de Mendoza (6°) frente Defensa y Justicia (9°), Argentinos Juniors (2°) que recibirá a Estudiantes de La Plata (8°) y Racing Club de Avellaneda (6°) cerrará el primer turno ante Newell's Old Boys de Rosario (11°). Más tarde, a las 18, Unión de Santa Fe recibirá a Belgrano de Córdoba (los dos llegan sin chances de clasificarse).



Por su parte, Boca -puntero y ya clasificado- se medirá con Tigre, como visitante el domingo a las 18, en el debut de Mariano Herrón como entrenador interino luego tras el despido de Fernando Gago, en su primera presentación tras la dolorosa derrota en el Superclásico con River.

La lucha por la clasificación en la Zona B

La Zona B del Apertura se definirá el sábado. A las 16, habrá tres partidos en simultáneo: Deportivo Riestra (5°) vs. Godoy Cruz (8°), Talleres -12°- vs. Instituto -9°- (en un duelo que paraliza Córdoba) y Sarmiento (10°) vs. San Lorenzo (4°). Más tarde, a las 18.30, Rosario Central e Independiente disputarán el gran mano a mano por el primer puesto del grupo.

Por su parte, River -que llegará con el envión de haber ganado el Superclásico y marcha tercero en la Zona- recibirá a Vélez el domingo a las 20.30, en el Monumental.

Vélez que anoche derrotó a Gimnasia irá por "el milagro" de la clasificación ante River el domingo

La programación de la fecha 16 del Torneo Apertura

Viernes 2 de mayo

15.30: Banfield vs. Central Córdoba (SdE) (Zona A)

15.30: Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia (Zona A)

15.30: Argentinos vs. Estudiantes (Zona A)

15.30: Racing vs. Newell's (Zona A)

18.00: Unión vs. Belgrano (Zona A)

Sábado 3 de mayo

16.00: Deportivo Riestra vs. Godoy Cruz (Zona B)

16.00: Talleres vs. Instituto (Zona B)

16.00: Sarmiento vs. San Lorenzo (Zona B)

18.30: Rosario Central vs. Independiente (Zona B)

21.00 Huracán vs. Barracas Central (Zona A)

21.00: Atlético Tucumán vs. Lanús (Zona B)

Domingo 4 de mayo

15.30: Gimnasia vs. Platense (Zona B)

15.30: San Martín (SJ) vs. Aldosivi (interzonal)

18.00: Tigre vs. Boca (Zona A)

20.30: River vs. Vélez (Zona B)