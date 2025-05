Amistosos confirmados para la selección Argentina de cara a la AmeriCup

En el marco de la preparación del Seleccionado Argentino mayor masculino de basquetbol para la AmeriCup Nicaragua 2025, el Departamento de Selecciones Nacionales se encuentra ultimando detalles para una puesta a punto que incluirá entrenamientos y amistosos en Europa y un cuadrangular amistoso en Panamá antes de viajar a la sede del evento continental.

Semanas atrás, Pablo Prigioni, entrenador de la Selección masculina, recibió en Minneapolis a Andrés Pelussi, Director Deportivo. Las jornadas de trabajo sirvieron para delinear los próximos meses del equipo nacional.

Andrés Pelussi, Director Deportivo de CAB, manifestó: “Estamos terminando de cerrar lo que han sido meses de mucho trabajo y esfuerzo de la Confederación para tener una preparación de primer nivel. El grupo se reunirá en Europa para comenzar a entrenar. Allí tendremos muy buenos amistosos como el que ya podemos confirmar del 14 de agosto contra Italia en Bologna. Es la primera vez que volvemos a enfrentarnos después de la final de Atenas y sin dudas que será muy emocionante”.

Los entrenamientos comenzarán en julio y pronto se anunciarán nuevos amistosos confirmados en el Viejo Continente. Además del mencionado encuentro ante Italia (14 de agosto en Bologna), días antes del debut continental Argentina participará del 17 al 19 de un Cuadrangular en Panamá ante los locales, Uruguay y Brasil.

Pablo Prigioni, entrenador de la Selección masculina

Cabe destacar que la AmeriCup se desarrollará del 22 al 31 de agosto en Managua. Argentina, campeón defensor, compartirá el Grupo C con los locales, República Dominicana y Colombia.



Amistosos confirmados

14 de agosto vs Italia en Bologna

17 al 19 de agosto – Cuadrangular amistoso en Panamá



Calendario AmeriCup 2025

22 de agosto – Argentina vs Nicaragua

24 de agosto – Argentina vs República Dominicana

25 de agosto – Argentina vs Colombia