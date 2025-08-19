Vidal se volcó a LinkedIn: "Tengo que salir a buscar trabajo en el privado"

La diputada del PRO María Eugenia Vidal realizó un irónico posteo en LinkedIn sobre su futuro laboral luego de haberse opuesto al acuerdo electoral de su espacio con La Libertad Avanza.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, comenzó Vidal en su publicación, donde repasó su trayectoria y explicó que esta vez decidió no asumir ningún cargo. “Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo”, escribió.

La exgobernadora bonaerense sostuvo que tomó esa decisión porque eligió “no ceder sus convicciones” y recordó que en 2019 ya le había tocado reinventarse tras perder la elección. “Eso significa que tengo que salir a buscar trabajo en el privado”, señaló.

Vidal repasó su experiencia fuera de la política: “Durante dos años (con pandemia incluida) di clases, trabajé para organismos internacionales, hice consultorías para el sector privado y asesoré a varias ONGs, pero nunca trabajé en relación de dependencia dentro de una empresa”.

Con 51 años y licenciada en Ciencias Políticas por la UCA, explicó que también es profesora en universidades como UDESA y Di Tella, aunque admitió que “no es lo mismo reinventarse a los 50 que a los 20 o a los 30”.

En su reflexión, Vidal planteó que quienes se dedican a la política enfrentan prejuicios en el mercado laboral: “¿Hay riesgo en contratar a alguien que viene de la política? ¿O que no sea oficialista? ¿Puede alguien con trayectoria en el Estado insertarse en el sector privado?”.

La diputada compartió además los principales aprendizajes de su paso por la gestión pública:

“Lo mejor es armar equipos con buenas personas e idóneas, no buscar 11 Messis”. “Al destinar recursos muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo horrible”. “Siempre es mejor dar la cara cuando las cosas no salen como lo esperás”. “Por más buenas ideas, lo importante es tener un método para implementarlas”.

Finalmente, Vidal apeló a sus seguidores en LinkedIn: “¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público?”, y cerró con una autocrítica al sistema político: “Todo el tiempo pedimos que quienes hacen política entiendan al sector privado… pero cuando llega el momento, ¿estamos dispuestos a darles ese lugar?”.