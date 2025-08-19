Todo listo para La Liga Nacional de Básquet: así se jugará

Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la confirmación por parte de Riachuelo de no disputar la máxima categoría y participar de La Liga Argentina tras intercambiar su plaza con la AdC (Asociación de Clubes), La Liga Nacional de basquetbol 2025/26 se disputará con 19 instituciones.

La temporada comenzará el 24 de septiembre, en formato todos contra todos.

Una vez finalizada la primera ronda de la fase regular, los cuatro mejores pondrán en juego la renovada Copa Islas Malvinas como torneo de medio término.

La Supercopa se disputará entre Boca Juniors, campeón de la temporada 2024/25 y la Copa Súper 20 2025, e Instituto de Córdoba, subcampeón en ambos torneos.

Peñarol de Mar del Plata, uno de los históricos de la Liga Nacional, ya se alista

La fase regular de La Liga Nacional 25/26 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación (5º al 12º) y los Playoffs en mayo. La serie por la permanencia la disputarán los equipos que terminen en la 18º y 19º posición. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Todos los equipos que participarán del torneo: Argentino de Junín, Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Independiente de Oliva (Córdoba), Instituto de Córdoba, La Unión de Formosa, Obras Basket, Oberá de Misiones, Olímpico de La Banda (Santiago del Estero), Peñarol de Mar del Plata, Platense, Quimsa de Santiago del Estero, Racing de Chivilvoy, Regatas Corrientes, San Lorenzo de Almagro, San Martín de Corrientes y Unión de Santa Fe.