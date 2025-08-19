Carmen Barbieri expuso su mayor temor luego del tenso cruce con Morena Rial: “Si me pasa algo…”

La pelea mediática entre Carmen Barbieri y Morena Rial parecía haber quedado atrás, pero la conductora volvió a hablar y sorprendió al contar que en las últimas horas atravesó una situación inquietante en su propio domicilio. Ante esto, el temor se hizo presente, la responsabilizó en caso de que algo le ocurra y se vio obligada a tomar medidas de seguridad para tratar de dormir tranquila.

En diálogo con LAM (América), la artista buscó bajar el tono de la discusión, aunque dejó en claro que no piensa retroceder en su postura: “Está todo bien, que diga lo que quiera. Le doy un consejo para que siga adelante, una mujer joven, va a salir adelante, va a estar bien. Yo no la conozco. Si ella es feliz maldiciendo”, expresó, firme frente a las críticas.

Después, Carmen Barbieri fue directa al referirse a los dichos de Morena Rial y a la manera en que fue señalada públicamente: “Yo soy gorda, sí. ¿Y qué problema hay? Tengo 51 años de trabajo y estoy orgullosa de eso. Nunca me mantuvo ningún hombre”, sostuvo, marcando una diferencia con la vida de la joven.

Lejos de quedarse callada, también dejó en claro lo que piensa de la manera en que fue atacada en redes y en televisión: “Ella cree que lastima. Yo no siento nada por More Rial. Ni siquiera odio, porque para odiar primero tendría que haberla querido, y nunca fue así”, disparó.

En otro tramo, Carmen Barbieri fue más allá y mencionó la situación judicial de la hija de Rial: “No sé por qué no está presa. Es un beneficio que le dieron por ser mamá de un chico tan joven. Pero hay una justicia divina que se cumple tarde o temprano”.

En esta sintonía, relató lo que vivió en la madrugada en su casa y dejó entrever que ella podría estar involucrada. Según explicó, decidió colocar una cámara en la entrada por distintas molestias repentinas de madrugada que la hacen comenzar a tener miedo. “Me tocaron el timbre dos veces ya ayer a la madrugada. ‘Bajá, bajá’. Y yo me quedé escuchando porque capaz tocan todos y seguían tocando mi piso. Entonces puse una camarita porque si me pasa algo quiero que sepan quién fue”.

Finalmente, aunque evitó señalar directamente a Morena Rial, sí vinculó lo sucedido con el cruce que protagonizaron días atrás: “Yo llegué ayer a las siete de la tarde y anoche no me dejaron dormir. Tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco menos cuarto dejaron de tocar. Yo no estoy culpando a nadie, pero puse una cámara especial, que se escuche lo que se habla”, cerró, dejando en claro su temor.